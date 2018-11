Protimigračný kabinet rokoval o bankových kartách pre migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. novembra (TASR) - Otázky bankových kreditných kariet rozdávaných migrantom a migračné víza prerokoval vo štvrtok v Budapešti protiprisťahovalecký kabinet maďarskej vládnej strany Fidesz. Podľa agentúry MTI šéf kabinetu Szilárd Németh zdôraznil, že čoraz viac vecí nasvedčuje, že Európska únia využíva na organizovanie migrácie takmer všetky možné prostriedky.Podľa jeho slov chce Brusel ešte pred budúcoročnými májovými voľbami do Európskeho parlamentu vytvoriť také právne prostredie, v ktorom bude možné pokračovať v politike podpory migrácie. Németh dodal, že vo voľbách do EP bude práve táto záležitosť hlavnou témou kampane.Pripomenul, že kabinet prerokoval otázku kreditných kariet -- ich existencia bola odhalená pred niekoľkými týždňami a dodnes nie je vyjasnená -- a druhou témou boli humanitárne víza.Predseda kabinetu podotkol, že otázky týkajúce sa bankových kariet pre migrantov adresoval kabinet predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), mimovládnym organizáciám financovaným americkým finančníkom Georgeom Sorosom, ako aj, avšak odpoveď nedostal od nikoho.povedal Németh.šéf kabinetu Szilárd NémethKabinet odsúdil aj snahy Európskej únie o rozšírenie terajších krátkodobých víz pre migrantov.Založenie protiprisťahovaleckého kabinetu so 17 členmi oznámil Fidesz 11. októbra.zdôvodnil vtedy Németh založenie tohto orgánu.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)