Pamiatky Gotickej cesty na Gemeri predstavuje nová mapa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 16. septembra (TASR) – Kostoly Gotickej cesty a ďalšie zaujímavosti na Gemeri približuje nová mapa, ktorú v týchto dňoch vydalo občianske združenie (OZ) Gotická cesta. Ako pre TASR uviedol jeho člen Vladimír Ondrejovič, zámerom je dostať Gotickú cestu a celý Gemer viac do povedomia ľudí a pripraviť im pomôcku na jeho spoznávanie.objasnil Ondrejovič. Keďže Gemer má podľa neho potenciál, nesústredili sa výhradne na sakrálne pamiatky.konkretizoval.Prvý náklad mapy vnímajú členovia OZ ako testovací.doplnil Ondrejovič s tým, že to majú v úmysle pri druhom náklade.Medzi plány združenia do budúcnosti patrí vydanie samostatných informačných brožúr o jednotlivých kostoloch Gotickej cesty.priblížil Ondrejovič s tým, že všetky brožúry budú v rovnakom dizajne, ktorý vytvorili profesionálni dizajnéri. "dodal.Gotická cesta je tematickou kultúrno-poznávacou turistickou trasou, ktorá spája významné historické pamiatky Gemera a Spiša. Meria takmer 650 kilometrov a vedie po cestách prvej až tretej triedy, ako aj po miestnych komunikáciách. Zahŕňa celkovo pamiatky v deviatich mestách a 24 dedinách.