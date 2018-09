Gyurcsány vyzval Maďarov, aby proti Orbánovej diktatúre vyšli do ulíc

Archívna snímka, Ferenc Gyurcsány. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 16. septembra (TASR) – K zvrhnutiu vlády premiéra Viktora Orbána treba spojiť opozíciu, avšak tá už sama nezmôže veľa, preto je potrebné, aby Maďari vyšli opäť do ulíc. Predseda Demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány to vyhlásil v nedeľu na protivládnej demonštrácii, ktorá sa konala na budínskom Námestí Józefa Bema v Budapešti.Na zhromaždení pod heslomdemonštrovalo niekoľko tisíc sympatizantov DK, Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd), a to v reakcii na stredajšie schválenie kritickej správy o stave demokracie v Maďarsku poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Demonštráciu zabezpečovalo veľké množstvo policajtov.Gyurcsány zdôraznil, že diktatúry nezvyknú povaliť v parlamente, ale na uliciach.zdôraznil predseda DK a vyzval ľudí, aby v utorok 18. septembra opäť prišli demonštrovať pred parlament, kde sa chystá vládny blok Fidesz-KDNP presadiť uznesenie k správe EP o stave demokracie v Maďarsku.Spolupredseda strany Párbeszéd Gergely Karácsony obvinil Orbána a ľudí okolo neho z paktovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "povedal Karácsony, ktorý zdôraznil, že nemožno dopustiť, aby spolustraníci maďarského premiéra získali väčšinu v budúcoročných voľbách do EP.povedal predseda MSZP Bertalan Tóth.Protestné zhromaždenie sa oficiálne skončilo o 17.30 h, avšak niekoľko stoviek demonštrantov sa vydalo cez Margitin most smerom k parlamentu na peštianske Námestie Lajosa Kossutha, pričom skandovali protiorbánovské heslá. Polícia im v tom nezabránila, sprevádzala pochod, ale avizovala, že v noci o 03.00 h námestie vyprázdni.