Pán Fico, brzdite! Ste opitý mocou! V Bratislave protestovalo proti vláde 26-tisíc ľudí (foto)

18.1.2024 (SITA.sk) - Vo viacerých slovenských mestách vo štvrtok večer pokračovali protesty proti vládnej novele Trestného zákona a zámeru zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry ÚŠP Ako na bratislavskom proteste uviedla moderátorka Kristína Tormová , protesty sa vo štvrtok konali v 24 mestách.Dodala, že za posledný týždeň sa objavili nové témy, v tomto smere pripomenula nehodu podpredsedu parlamentu a predsedu SNS Andreja Danka , ktorý pred týždňom narazil do semaforu a z miesta nehody odišiel.Protesty organizujú Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS).Okrem hlavného mesta Bratislava sa konali v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Trnave, ale aj v Považskej Bystrici, Lučenci, Matrine, Spišskej Novej Vsi, Leviciach, Prievidzi či v Piešťanoch.Na proteste v Bratislave vystúpil predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský . Prisľúbil, že sa budú usilovať o presadenie čo najväčšieho množstva opatrení z novely Trestného zákona z dielne bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa , nie tej, ktorú sa usiluje presadiť vládna koalícia.Zdôraznil, že Karasova novela prešla riadnym legislatívnym konaním. Prostredníctvom videopozdravu sa protestujúcim prihovoril František Mikloško (KDH), ktorý ich vyzval na to, aby v zápase vytrvali.Tormová následne spomenula aktuálne dianie na Ministerstve kultúry SR . „Každý jedenkrát, keď zablúdim na sociálne siete ministerstva, dookola kontrolujem, či som náhodou omylom nezablúdila na nejaký konšpiračný web," uviedla.Dodal, že nedokáže uveriť, že obsah, ktorý tam číta je naozaj publikovaný pod hlavičkou rezortu kultúry. „Všetci, ktorým záleží na kultúre vedia, že umením sa dá bojovať proti nenávisti. Tieto dni je to však naopak, nenávisť bojuje proti kultúre," deklarovala.Hovorila o šikane, diskriminácii i šírení nenávisti. Zhromaždenie reagovalo pokrikom „Odstúpiť!". „Ministrom kultúry má byť človek rozhľadený, vzdelaný, slušný. Človek, ktorý rozumie tomu, že umenie nemožno vtesnať do svojich obmedzených predstáv o ňom, že umenie nemožno vtesnať a posudzovať ho podľa svojho subjektívneho vkusu," doplnila neskôr speváčka Katarína Koščová , ktorá sa tiež prihovorila účastníkom protestu.Tormová v určitom momente protestu poznamenala, že začalo pršať, na čo viacerí účastníci zareagovali krikom „Nevadí!".Na proteste následne zazneli slová v ukrajinčine, určené ľuďom z Ukrajiny, ktorí po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine našli útočisko na Slovensku, a ktorí sa protestov tiež účastnia.Podľa Tormovej si títo ľudia uvedomujú krehkosť slobody a demokracie, o ktorú prišli, a o ktorú sa na Slovensku bojuje, zdôraznila, že si ich podporu a pomoc vážia.Do ukrajinčiny prekladala dievčina menom Lana, ktorá na Slovensko prišla so svojou sestrou po začiatku vojny na Ukrajine, a ktorej poskytla prístrešie Tormovej rodina.Predseda strany SaS Richard Sulík počas vystúpenia upozornil zmeny v trestnej legislatíve, ktoré považujú za problematické, a na ich možné dôsledky. „Radosť kradnúť," konštatoval šéf liberálov, pripomenul premlčacie doby, a tiež znižovanie trestných sadzieb.Tvrdil, že tieto zákony ale nepísal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ale advokáti obvinených a obžalovaných, či rovno obvinení advokáti. „Mafia si pre seba pripravila trestné právo,“ myslí si Sulík. Ocenil štvrtkové vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente, pričom ľudia volali „Ďakujeme!".Sulík pripomenul i avizovanú prezidentskú kandidatúru predsedu parlamentu Petra Pellegriniho . Predseda parlamentu sa podľa neho za zatvorenými dverami stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom „Takže Peter Pellegrini, ktorý je vzdelaním ekonóm, ide naprávať spackanú novelu Trestného zákona s generálnym prokurátorom. To už len čakám, kedy Andrej Danko začne písať nové pravidlá cestnej premávky," ironizoval predseda SaS.Posledným rečníkom večera bol predseda PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka . Ohlásil, že na proteste v Bratislave sa nachádza 26-tisíc účastníkov. Podotkol, že majú byť na čo hrdí a dosiaľ veľa dosiahli.„Robert Fico doteraz nepretlačil svoj promafiánsky balíček. Už je nervózny a vyhráža sa. Peter Pellegrini zase cúva a ponúka ústupky," vyhlásil Šimečka. Dodal, že odpor nečakali, zdôraznil, že účastníci protestu sa dokázali zjednotiť.Pripomenul tiež, že našli i spojencov v podobe niekoľkých stoviek poslancov Európskeho parlamentu (Európsky parlament hlasoval o uznesení, v ktorom vyjadrili obavy zo zmien v Trestnom zákone z dielne súčasnej slovenskej koalície, podporilo ho 496 zo 630 prítomných poslancov - pozn. SITA).Šimečka upozornil na riziko straty eurofondov pre Slovensko. „Pán Fico, brzdite!," vyzval šéf progresívcov. „Ste opitý mocou. A preto brzdite. Lebo narazíte. A nielen do stĺpa," adresoval slová Ficovi.Pripomenul i Dankovu autonehodu a poukázal na to, že Danko po nehode fúkal po 15 hodinách. Vláda podľa neho ničí všetko, čo začínalo fungovať, spomenul spravodlivosť, ochranu prírody či kultúru. Zdôraznil, že musia vydržať a ešte väčšmi na nich zatlačiť, v parlamente i na uliciach.Predseda PS pripomenul i blížiace sa prezidentské voľby a voľby do europarlamentu. Viacerí zhromaždení kričali „Korčok na hrad!“. „Krok za krokom si Slovensko vezmeme späť! Teraz, nabudúce, v každých ďalších voľbách," zakončil Šimečka.Účastníci protestu skandovali heslá ako „Hanba!", „Nebudeme ticho!", ale zaznievalo aj „Fico do basy!" a „Podržtaška!", rovnako aj „My sme tu doma!".Na transparentoch bolo vidieť nápisy ako „Ani semafor ich nezastavil. Tak sme tu my!" alebo „Soroš šetrí. Zaplatil mi presne: 0,00 eur". Koščová na záver protestu zaspievala štátnu hymnu, mnoho účastníkov protestu počas toho mávalo rozsvietenými mobilnými telefónmi.