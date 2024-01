Žiaden boj nie je prehratý, kým ho sami nevzdáme. Odkázal Kiska na protivládnom proteste v Poprade (video+foto)

„Nebudeme ticho"

Kiska vyzval čestných novinárov

Fotografie z predošlých protestov

18.1.2024 (SITA.sk) - Žiaden boj nie je prehratý, kým ho my sami nevzdáme. Aj s týmito slovami vo štvrtok vystúpil na občianskom proteste v Poprade bývalý prezident Andrej Kiska . Prítomných okrem iného vyzval povedať 'nie' novele trestného zákona.Kým pred týždňom sa v Poprade zišlo približne 400 protestujúcich, vo štvrtok ich bolo odhadom podľa organizátorov asi 900.Námestím v centre mesta sa tak opäť ozývali pokriky ako „Nebudeme ticho", „My sme tu doma" či „Zastavme ich“. Na pódiu okrem Kisku vystúpil aj popradský hudobník, jedna z organizátoriek či študentka gymnázia.Niekdajší prezident štvrtok na proteste v Poprade vyzval všetkých mladých ľudí, aby uvažovali ako Slovensko zmeniť, a aby z neho neodchádzali. Stredoškolákov, vysokoškolákov a pedagogických pracovníkov vyzval, aby sa zastali Mareka Janigu a všetkých študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského „Sloboda a demokracia musí byť na akademickej pôde. Zastaňme sa ich,“ poznamenal Kiska na margo študenta, ktorý sa stal ešte v decembri terčom útokov v statuse predsedu vlády Roberta Fica Bývalý prezident zároveň adresoval výzvu všetkým pracovníkom štátnej správy, štátnych úradov a čestným policajtom, prokurátorom, aby nemali strach a postavili sa „valcu arogancie a moci“. Pripomenul tiež slová pápeža Jána Pavla II . z čias ťažkého socializmu „nebojte sa, nemajte strach“.„Prosím ich, aby nemali strach, ozvali sa a povedali, čo sa deje,“ poznamenal. S ďalšou výzvou sa obrátil aj na čestných novinárov, aby písali ďalej.Počas podujatia bolo tiež niekoľkokrát skloňované meno vysokoškolského študenta Jána Palacha , ktorý sa na protest proti sovietskej invázii do Československa upálil na Václavskom námestí v Prahe pred 55 rokmi.„Nesmieme byť apatickí, lebo na to nemáme nárok, musíme byť naďalej bdelí a aktívni. Musíme naďalej chodiť do ulíc a brániť demokraciu a spravodlivosť, aby sme sa jedného dňa tiež nezobudili do krajiny, ktorá bude zdecimovaná a plná apatie,“ povedala počas protestu jedna z jeho organizátoriek Sofia Trommlerová.Pripomenula tiež Palachove slová, že človek musí bojovať proti tomu zlu, na ktoré práve stačí. „My na Ficovo zlo stačíme,“ poznamenala.