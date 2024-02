Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet, štátnej kase to spôsobuje stomiliónové straty

Strata vo výške 300 miliónov

6.2.2024 (SITA.sk) - Panama čelí enormnému objemu pašovaných cigariet. Ročne je do krajiny pašovaných zhruba, čo predstavuje viac ako, vyplýva zo štúdie spoločnosti Nielsen z roku 2022.Na tejto úrovni predstavuje pašovanie cigariet pre panamskú pokladnicu ročnú stratu na daniach vo výške. Mimovládna organizácia Crime Stoppers vyzvala vládu, aby urgentne riešila daný problém, pričom na jeho následky poukázala odhalením stavby z 15 kontajnerov na bulvári Cinta Costera v meste Panama.„Cigarety sú široko používané na pranie špinavých peňazí prostredníctvom ‚obchodovania‘, čo je pranie špinavých peňazí prostredníctvom obchodu – a môže to byť legálny alebo nelegálny obchod,“ vyjadril sa regionálny šéf Crime Stoppers Alejo Campos. Poukázal pritom na to, že hoci Panama„Z každých 10 ľudí, ktorí fajčia v Paname, deväť fajčí cigaretu, ktorá je nezákonná. To je kontraband so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré to má na výber daní, verejné zdravie a predovšetkým naše hlavné zameranie: otázku národnej bezpečnosti a obrany,“ doplnil.„Niečo sa dá urobiť a dá sa to urobiť veľmi prakticky cez dve veci: odhodlanie a politickú prioritu bojovať proti tomu správnym financovaním a správnymi zákonmi. Musíme mať regulácie trhu, ktoré sú rozumné. Ak výrobky zakážete, skončia na čiernom trhu,“ vyjadril sa hlavný viceprezident pre vonkajšie záležitosti spoločnosti Philip Morris International Gregoire Verdeaux , ktorý sa tiež zúčastnil na podujatí v Paname.Ako príklad uviedol Európu, „kde boli zavedené rozumné predpisy na kontrolu, reguláciu a zdaňovanie alternatívy k cigaretám. Takže fajčiarov nezatláčate do kúta čierneho trhu, ale ponúkate im legálnu cestu von.“ V Paname sa v týchto dňoch koná konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku.