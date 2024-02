Pellegrini neprijatím prezidentskej kandidatúry vyhlásil vojnu Švecovi aj Slovenskému hnutiu obrody

Nedostatok podpisov

Udržanie moci

6.2.2024 (SITA.sk) - Predsedu Slovenského hnutia obrody (SHO) a kandidáta na post prezidenta Róberta Šveca nikto z Národnej rady SR o rozhodnutí predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) neprijať jeho kandidatúru nijakým spôsobom neinformoval a dozvedel sa to náhodne z médií.Dôvodom by mal byť nedostatok podpisov od občanov. Kandidát za prezidenta potrebuje na kandidatúru podľa ústavy minimálne 15 podpisov od poslancov parlamentu, alebo prinajmenšom 15-tisíc podpisov od občanov.„Peter Pellegrini svojím rozhodnutím vyhlásil vojnu mojej osobe a aj Slovenskému hnutiu obrody. Berieme na vedomie. Chce vojnu, dostane ju!“ deklaroval Švec.„Ak je pravdou to, o čom médiá informujú, tak rozhodnutie Pellegriniho považujem za jeho vážny politický prešľap, za jeho politickú objednávku znemožniť mi uchádzať sa o post prezidenta nášho štátu slovenského a o jeho snahu politicky odkrágľovať jeho skutočného politického oponenta, ktorý presadzuje iné hodnotové videnie slovenského sveta,“ uviedol Švec.Položil tiež otázku, čo možno očakávať od človeka, ktorý sám kandiduje, a zároveň disponuje mocou neprijať kandidatúru ostatných záujemcov o prezidentský post.Predseda SHO poznamenal, že predsedu parlamentu Pellegriniho „nikdy nepovažoval za rovného chlapa“, no toto rozhodnutie ho podľa Šveca znížilo na úroveň iných politikov, ktorí sa neštítia ničoho, aby si získali a udržali moc.V médiách sa objavili informácie o tom, že predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini neprijme Švecovu prezidentskú kandidatúru, a to z dôvodu, že Švec neodovzdal dostatok podpisov potrebných na kandidatúru. Informáciu priniesla TV Markíza