Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Tokio 30. augusta (TASR) - Japonský výrobca elektroniky Panasonic premiestni svoje európske sídlo z Londýna do Amsterdamu. Vo štvrtok to povedal šéf firmy pre Európu Laurent Abadie v rozhovore pre Nikkei Asian Review. Dôvodom tohto kroku je budúcoročný brexit.Panasonic plánuje premiestnenie európskeho sídla na október. Jedným z dôvodov sú aj obavy, aby koncern nemal problémy s japonskou vládou. Ak Británia po vystúpení z Európskej únie (EÚ) výrazne zníži firemnú daň, Japonsko ju môže zaradiť medzi daňové raje. Ďalším dôvodom je voľný pohyb tovarov a osôb. Británia by mala vystúpiť z EÚ 29. marca 2019.