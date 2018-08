Portál www.slovensko.sk bude počas víkendu úplne odstavený

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) - Elektronické služby štátu zabezpečované cez portál www.slovensko.sk budú počas víkendu nedostupné. Mimoriadna technická odstávka potrvá od piatka (31.8.) 22. h do soboty (1.9.) do 8. h. Spustenie portálu v plnej prevádzke sa očakáva od nedele (2.9.) približne od 11. h. Vo štvrtok o tom informovalo Ministerstvo vnútra SR.Počas odstávky bude Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na Ústrednom portáli verejnej správy vykonávať práce zamerané na technologický upgrade autentifikačného modulu Identity and Acces Management (IAM).Niektoré požiadavky na spracovanie, ktoré zašlú návštevníci portálu neskôr ako vo štvrtok o 18.30 h, odložia na spracovanie až po spustení portálu do plnej prevádzky. Medzi takéto požiadavky patrí zmena údajov identít evidovaných v module IAM, zmeny v zastupovaní identít evidovaných v module IAM (udeľovanie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou), vytváranie a úprava zamestnaneckých účtov, priraďovanie autentifikačných prostriedkov, pridávanie a úprava rolí identít evidovaných v module IAM, vytváranie a úprava údajov subjektov typu orgány verejnej moci (OVM) a ich organizačných jednotiek, zmeny stavov elektronických schránok (aktivácia/deaktivácia).NASES naplánovala odstávku v termíne, v ktorom je podľa štatistík menší záujem o elektronické služby.