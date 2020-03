Pandémia Covid-19 je sprevádzaná „infodémiou“ od konšpirátorov, vyhlásil štátny tajomník Klus

Rusko a prokremeľské weby

Hrozby na už na hraniciach nezastavia

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu je sprevádzaná „infodémiou“ od konšpirátorov. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (MZV) Martin Klus ( SaS ). Čas Európskej únie (EÚ) podľa neho v tejto kríze ešte príde a myslí si, že vďaka tejto pandémii sa ukázala prepojenosť celého sveta, čo je dôvodom, aby EÚ ostávala jednotná.Klus konštatuje, že správa EÚ o šírení dezinformácií jasne odkazuje na Rusko a na prokremeľské weby. Informoval o nej Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.„Správa, na ktorú sa pýtate, hovorí aj o pandémii sprevádzanej „infodémiou“, ktorá konšpiruje či už o biologickom pôvode vírusu alebo o neschopnosti EÚ zvládať krízu,“ povedal s tým, že EÚ sa v tejto chvíli snaží reagovať najmä vyvracaním konšpirácií, na ktoré zriadila web EUvsDisinfo.eu. Podľa štátneho tajomníka aj rezort diplomacie pozorne vníma naratív, ktorý sa šíri v konšpiračných médiach.„Je však treba si uvedomiť, že Európska únia má predovšetkým mäkkú silu („soft power“). Našou výhodou je schopnosť dohodnúť sa na spoločných pravidlách a na vytvorení jednotného rámca,“ vysvetlil a upozornil na to, že „koronakríza“ sa s určitosťou transformuje do veľkej ekonomickej krízy. „Dovolím si povedať, že čas ukázať pridanú hodnotu Európskej únie ešte len príde,“ uviedol.Situácia, ktorá vznikla na základe pandémie koronavírusu, podľa Klusa ukázala, ako je svet prepojený. Zdôraznil, že udalosť na jednom konci sveta dokázala mať až katastrofické následky na tom druhom.Podľa neho je to dôkazom aj toho, že hrozby 21. storočia sa už na hraniciach nezastavia. Myslí si, že koronavírus je toho zatiaľ najviditeľnejším dôkazom, ale dodáva, že platí to aj pre klimatickú zmenu či dezinformácie.„Žiadna krajina neexistuje vo vákuu, nedokáže sa im vyhnúť ani na ne sama odpovedať. Verím, že aj táto kríza naopak ukáže, že jediný spôsob ako sa s týmito výzvami vysporiadať, je konať spolu. Cez spoluprácu v rámci EÚ a medzinárodného spoločenstva,“ dodal.Martin Klus (SaS) je slovenský politológ a politik. Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Vo voľbách 2020 kandidoval na siedmom mieste kandidátky SaS a stal sa opäť poslancom NR SR.Strana SaS v rámci skladania novej vládnej koalície získala ministerstvo zahraničných vecí a Klus sa stal jeho štátnym tajomníkom. Klus v minulosti pôsobil ako podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR či ako podpredseda NR SR po odchode Lucie Ďuriš Nicholsonovej do europarlamentu.