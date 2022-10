Pandémia COVID-19 zhoršila duševné zdravie mladých ľudí

O Európskom roku mládeže

[1] Správa o analýze Youth Wiki: [https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki]

[2] Prieskum Ako sa máte Slovensko?: [https://www.akosamateslovensko.sk/tema/vision-boards/]

[3] PHQ-9 je skríningový nástroj na monitorovanie a meranie závažnosti depresie. Sám o sebe nestačí na určenie diagnózy. Respondentom, ktorí sa nachádzajú v oblasti závažnej depresie, by mala byť poskytovaná odborná starostlivosť – komplexná diagnostika a prípadne farmakoterapia a/alebo psychoterapia. Respondenti, ktorí sa nachádzajú v oblasti mierne vážnej depresie, by mali zvážiť návštevu psychológa, prípadne psychiatra.

[4] Medzi hlavné témy Európskeho roka mládeže patria: európska vzdelávacia mobilita; zamestnanie a inklúzia; politické dialógy a účasť; ekológia; digitálna transformácia; kultúra; zdravie, blahobyt a šport; mládež a svet; hodnoty EÚ a demokracia.

18.10.2022 (Webnoviny.sk) -Európske krajiny sa zaviazali k proaktívnemu prístupu pri riešení problémov duševného zdravia mládeže v dôsledku pandémie[1]. Jedným z najrozšírenejších opatrení bolo posilnenie psychologickej podpory na školách zvýšením počtu psychológov a poradcov, ktorí sú k dispozícii študentom, ako aj vyškolením zamestnancov školy, aby vedeli rozpoznať a reagovať na príznaky psychických ťažkostí.Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabrielová, uviedla: "Všetkým nám veľmi záleží na emocionálnej pohode mladých ľudí. Tento report o duševnom zdraví mládeže vychádza v pravý čas, po pandémii a v čase vojny na európskej pôde. Som rada, že členské štáty EÚ berú túto problematiku vážne a prišli s opatreniami na podporu mladých ľudí najmä na školách. V tomto úsilí musíme pokračovať, aby sme pomohli mladým ľuďom teraz i v najbližších rokoch, Komisia bude vždy pripravená poskytnúť podporu."Duševné zdravie Slovákov sa dlhodobo zhoršuje. Len málo z nich však vyhľadá pomoc. Aktuálne dáta potvrdzujú, že pandémia COVID-19 či vojna na Ukrajine mimoriadne zvýraznili potrebu podpory a ochrany duševného zdravia. V prieskume Ako sa máte Slovensko?[2] viac než 1/5 oslovených uviedla, že sa ich duševný stav v dôsledku pandémie COVID-19 zhoršil. 20 % respondentov pritom trpí mierne vážnou depresiou a 10,3 % závažnou depresiou[3]. Pocitmi, ktoré naznačujú závažnejšie formy depresie, trpia častejšie mladší ľudia a ľudia s maloletými deťmi. Je preto potrebné hovoriť o dôležitosti duševného zdravia, znižovať spoločenskú stigmu v tejto oblasti, ako aj zavádzať do praxe opatrenia s cieľom zlepšiť starostlivosť o duševné zdravie.Okrem aktivít, ktoré vyvíjajú členské štáty, medzi inými aj Slovensko, vyhlásila Európska komisia rok 2022 za Európsky rok mládeže ako prejav uznania obeti, ktorú mladí ľudia priniesli počas pandémie COVID-19. Rýchly prieskum Eurobarometra z mája 2022 ukazuje, že mladí ľudia v 16 z 27 členských štátov považujú zlepšenie duševného a fyzického zdravia a pohody mládeže za najvyššiu prioritu Európskeho roka mládeže.Európska komisia povzbudzuje mladých ľudí, budúcich lídrov Európy, aby prispeli k formovaniu EÚ. Prostredníctvom špecializovanej platformy ich Európska komisia počúva a prosí ich, aby sa podelili o svoje názory, obavy a nápady. Spomedzi všetkých hlasov zaznamenaných v kategórii "Zdravie, pohoda a šport" používa jedna tretina mladých túto platformu na to, aby apelovala na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví a cenovú dostupnosť pomoci u odborníkov na duševné zdravie.Európska komisia vyhlásila Európsky rok mládeže za rok, ktorý "bude venovaný mladým ľuďom, ktorí obetovali tak veľa pre ostatných," vyhlásila predsedníčka Ursula von der Leyenová v Správe o stave Únie za rok 2021. Preto je celý tento rok venovaný mládeži s cieľom povzbudiť mladých ľudí a poskytnúť im nové príležitosti, aby sa mohli spoločensky angažovať.Všeobecným cieľom Európskeho roka mládeže je podporovať všetkých mladých ľudí, aby vyjadrili svoj názor a zdieľali svoju víziu o hlavných témach Európskeho roka mládeže, ako aj svojej nádeje pre budúcnosť Európy[4]. Jedným z kľúčových cieľov Európskeho roka mládeže 2022 je podporiť osobný, sociálny a profesionálny rozvoj mladých ľudí vrátane ich duševného zdravia. Je to plne v súlade so stratégiou EÚ pre mládež 2019 – 2027, ktorej cieľom je dosiahnuť lepšiu duševnú pohodu a znižovať stigmu spojenú s problémami duševného zdravia, a tak podporovať sociálnu inklúziu všetkých mladých ľudí.Národným koordinátorom Európskeho roka mládeže je NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.Cieľom Európskeho roka mládeže je tiež zviditeľniť a propagovať európske hodnoty a zároveň šíriť posolstvo solidarity medzi mladými ľuďmi, ako aj podporovať Ukrajinu prostredníctvom rôznych aktivít.Európsky rok mládeže tiež predstavuje silu spoločnej tvorby a viacnásobnej účasti, k čomu aktívne prispievajú stovky mládežníckych organizácií a zainteresovaných strán. Na webovej stránke Európskeho roka mládeže je zverejnených už viac ako 4 000 aktivít na národnej i miestnej úrovni naprieč Európou, ktoré spájajú a vyzývajú mladých ľudí, aby sa zapojili do Európskeho roka mládeže.Ďalšie informácie nájdete na Čo je Európsky rok mládeže? | Európsky portál pre mládež (europa.eu) Vyjadri svoj názor na Hlasovej platforme Európskej komisieOficiálne hashtagy: #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth a #EuropskyrokmladezeSledujte Európsky rok mládeže na sociálnych médiách: Instagram: @european_youth_eu Facebook: @EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU Informačný servis