Minister Karas sa vyjadril k smrti väzňa, siahol si na život po zadržaní v prípade pašovania drog do väznice v Leopoldove

Dôsledné vyšetrenie okolností

Opatrenia proti pašovaniu drog

18.10.2022 - Minister spravodlivosti Viliam Karas požaduje, aby smrť obvineného vo väznici v Leopoldove bola prešetrená s najväčšou možnou starostlivosťou.Ako informuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v tlačovej správe, obvinený si siahol na život po zadržaní v rámci prípadu rozsiahleho pašovania drog do väzenských priestorov.Minister bude žiadať dôsledné vyšetrenie všetkých okolností tohto úmrtia. „V rámci mojich kompetencií budem o tejto téme podrobne hovoriť s vedením zboru a pýtať sa na nastavenie interných pravidiel, ktoré by mali takýmto tragédiám predchádzať," informoval Karas.Dodal, že na dôsledné preverenie postupov bude osobitne dohliadať štátny tajomník Peter Sepeši. „Život každého človeka, a to aj obvineného alebo odsúdeného, má hodnotu, ktorú treba za každých okolností chrániť," uviedol šéf rezortu spravodlivosti. Dodal, že plne dôveruje orgánom činným v trestnom konaní a v ich nezávislé vyšetrovanie.Karas bude klásť osobitný dôraz na opatrenia proti pašovaniu drog, ale aj iných predmetov a vecí do väzenských priestorov. Zároveň oceňuje výkon polície i zboru pri odhalení konkrétnej trestnej činnosti v Leopoldove, a očakáva, že vo všetkých ústavoch budú prijaté preventívne opatrenia na identifikovanie a elimináciu podobných bezpečnostných rizík.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave obvinil z drogovej trestnej činnosti päť osôb, z toho troch väzňov z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Ďalší dvaja obvinení, 40-ročný muž a 65-ročná žena z Piešťan, sú z vonkajšieho prostredia, boli civilnými zamestnancami dodávateľov, ktorí pôsobia v areáli ústavu.