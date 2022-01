Pandémia je pre miliardárov zlatou baňou, organizácia Oxfam preto vyzýva na jednorazové zdanenie ich príjmov

Pandémia ako zlatá baňa

Vakcíny pre celý svet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam v pondelok vyzvala vlády, aby jednorazovou 99-percentnou daňou zdanili príjmy, ktoré svetoví miliardári dosiahli počas pandémie. Získané financie by podľa nej mali použiť na rozšírenie výroby vakcín proti koronavírusu pre chudobné štáty.Skupina superbohatých sa počas pandémie zväčšila vďaka finančným stimulom, ktoré zvýšili ceny akcií, uviedla organizácia v správe pre politických a podnikateľských lídrov, ktorí budú tento týždeň diskutovať na online Svetovom ekonomickom fóre.„Pandémia je pre miliardárov zlatou baňou,“ uviedla výkonná riaditeľka organizácie Oxfam Gabriela Bucherová. Od vypuknutia pandémie v marci 2020 noví miliardári pribúdajú takmer každý deň.Majetok desiatich najbohatších ľudí sveta, ku ktorým patria napríklad Elon Musk, Jeff Bezos a Bill Gates, sa viac ako zdvojnásobil na 1,5 bilióna dolárov. Stali sa tak šesťkrát bohatší ako 3,1 miliardy najchudobnejších obyvateľov sveta, konštatovala organizácia. Zároveň podľa nej počas pandémie do chudoby upadlo ďalších 160 miliónov ľudí.Organizácia Oxfam vyzvala bohaté krajiny, aby sa vzdali duševného vlastníctva pri výrobe vakcín proti ochoreniu COVID-19 v snahe o zvýšenie ich produkcie.Jednorazové zdanenie mimoriadnych príjmov desiatich najbohatších ľudí na svete by mohlo znamenať výnos v sume viac ako 800 miliárd dolárov. Tieto peniaze „by mohli uhradiť vakcíny pre celý svet“, povedala Bucherová.(1 EUR = 1,1447 USD)