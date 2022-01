Akvaparky, fitnescentrá či wellness môžu fungovať v režime OP plus

Od stredy 19. januára sa môžu otvoriť prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov. Fungovať môžu len v novom režime OP+. Ten sa bude týkať aj fitnescentier. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k činnosti prevádzok.Pre fitnescentrá bude platiť maximálna kapacita jedna osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí. Tiež musia viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Na archívnej snímke z 20. septembra 2016 wellness časť zámockého hotela Galicia Nueva nad obcou Halič v okrese Lučenec.

Foto: TASR - Branislav Caban

Na vysoko rizikových podujatiach môže byť najviac 20 osôb

Pre wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne platí podľa vyhlášky maximálna kapacita jedna osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí.Kúpeľov a kúpeľných liečební, ktoré majú ľudia zdravotne indikované, sa režim OP+ netýka.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v aktuálnej vyhláške k pravidlám platiacim od stredy (19. 1.) rozdelil podujatia do troch skupín podľa rizikovosti. Na tých najrizikovejších sa môže zúčastniť najviac 20 osôb. Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.Za vysoko rizikové podujatia vyhláška považuje hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania alebo iné hromadné podujatia, ktoré nespadajú do menej rizikových kategórií. Podmienkami sú režim OP+, maximálne 20 osôb, ale aj povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo e-mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania. Organizátor musí zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom ho zničiť.Čo sa týka stredne rizikových podujatí, ide napríklad o návštevu kina spojenú s konzumáciou, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom či divadelné predstavenia s občerstvením. Tam platí režim OP a maximálne 25-percentné využitie kapacity alebo najviac 100 osôb.Medzi nízko rizikové podujatia patrí návšteva kina bez konzumácie v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia. Tam môže byť využitých maximálne 50 % kapacity alebo najviac 100 osôb.