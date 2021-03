Pandémia koronavírusu skazu firmám nepriniesla, zaniklo najmenej spoločností za desaťročie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - V minulom roku zaniklo napriek pandémii koronavírusu najmenej firiem za posledné desaťročie. V roku 2020 ukončilo na Slovensku svoje podnikanie 3 690 akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným. Predstavuje to 1,2 percenta z podnikov, ktoré boli do konca minulého roka registrované na Slovensku.Bolo ich takmer 305-tisíc. Z celkového počtu zrušených firiem išlo o 3 541 eseročiek a 149 akcioviek, pričom najviac z nich podľa dostupných dát zaniklo na jeseň minulého roka. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.Analytička Petra Štěpánová Bisnode A Bradstreet Company predpokladá, že veľa firiem, ktoré mali v prvej vlne pandémie isté finančné rezervy, ich do jesene vyčerpali a nemali inú možnosť, ako ukončiť svoje podnikanie.Zároveň však dodáva, že to nebol najhorší rok, ako sa pôvodne očakávalo. Minuloročný počet zaniknutých spoločností je len o pár desiatok nižší ako predvlani, a zároveň výrazne nižší ako množstvo zrušených firiem za roky od 2011 až 2018. V tom období počty presahovali aj osemtisíc podnikov ročne, ale neboli vykompenzované počtom novozaložených spoločností.„V súčasnosti pripadá 5 nových firiem na jednu zaniknutú, kým pred rokmi to boli 1 až 3 nové firmy na jednu zrušenú. Môže to súvisieť aj s pomocou, ktorú firmy dostali od štátu, či s tým, že mnohí podnikatelia našli rôzne spôsoby alternatívneho fungovania či prevádzkovania svojho biznisu. Zaujímavé však tiež je, že podobná situácia, aká je dnes, nastala pri nových a zaniknutých podnikoch, aj v rokoch, kedy krajiny postihla finančná kríza,“ dodáva Petra Štěpánová.