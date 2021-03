Návrat Slovákov domov treba uľahčiť, pomôcť by mohlo aj menej byrokracie

Slovensko

trápi

odlev

mozgov

Ľuďom sa vráti občianstvo

Slovákom treba návrat uľahčiť

6.3.2021 (Webnoviny.sk) -, ich návratu môže pomôcť aj menej byrokracie. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ ) Milan Ján Pilip.Doplnil, že u krajanov, ktorí nemajú záujem vrátiť sa na Slovensko, ale chcú krajine pomôcť, je potrebné sa zamerať na výmenu ich skúseností a know-how, a to napríklad v oblasti obchodu či vedy. Podľa Pilipa ide často o ľudí, ktorí sú v zahraničí etablovaní a takéto možnosti majú.„Mali by sme sa viac orientovať na takzvanú novú diaspóru, to znamená ľudí, ktorí odišli do zahraničia v posledných desaťročiach kvôli štúdiu alebo kvôli práci, a už sa na Slovensko nevrátili,“ priblížil predseda ÚSŽZ. Dodal, že Slovensko má veľmi početnú diaspóru, podľa odhadov to môže byť až 1,8 milióna krajanov na celom svete. „Títo ľudia predstavujú pre Slovensko veľký potenciál, ktorý nevyužívame,“ spresnil.Predseda ÚSŽZ v tejto súvislosti uviedol, že novela zákona o štátnom občianstve zavedie klauzulu piatich rokov pobytu v zahraničí, ktorá zabezpečí, že občanom sa nebude brať občianstvo SR, ak získajú občianstvo iného štátu. Zároveň bude možné vrátiť občianstvo tým, ktorí o neho v posledných desiatich rokov prišli.Z hľadiska pôsobnosti ÚSŽZ ostáva podľa Pilipa nedoriešená záležitosť straty platnosti Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ak na území SR získa jeho držiteľ trvalý pobyt. Držiteľ takého osvedčenia je zvýhodnený oproti iným cudzincom v tom, že si môže požiadať o občianstvo SR už po troch rokoch nepretržitého pobytu na území SR, nie po ôsmich rokoch ako iní cudzinci. Musí ísť však o prechodný pobyt.„Pri získaní trvalého pobytu z takého človeka, paradoxne, urobíme cudzinca, lebo sa mu zneplatní Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a o občianstvo SR bude môcť požiadať až po ôsmich rokoch pobytu na území SR, namiesto troch,“ priblížil Pilip. Túto vec bude podľa neho potrebné riešiť prijatím nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorého prijatie sa očakáva v roku 2022.Ako doplnil, počas marca by mal ÚSŽZ predložiť na rokovanie vlády návrh Koncepcie štátnej politiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 – 2025. Ide o strednodobo-plánovací dokument pojednávajúci napríklad o podpore krajanskej kultúry, jazyka či udeľovania Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.Táto politika by sa mala rozšíriť aj o prácu so spomínanou novou diaspórou, teda uľahčenie návratu tým, ktorí sa chcú na Slovensko vrátiť a nadviazanie spolupráce s tými, ktorí sa síce vrátiť nechcú, ale chcú krajine pomôcť.Osoby, ktoré od roku 2010 prišli v dôsledku prijatia iného občianstva o občianstvo SR, ho budú môcť získať späť. Vyplýva to z novely zákona o štátnom občianstve z dielne Ministerstva vnútra SR , ktorú vláda schválila 24. februára. Štátne občianstvo SR podľa schváleného návrhu možno udeliť žiadateľovi, ktorý občianstvo stratil nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 30. júna 2021.Predpokladom je, že nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal v čase jeho nadobudnutia povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predloží doklady v listinnej podobe, ktoré tieto skutočnosti preukazujú. Schválené zmeny nadobudnú účinnosť 1. júla tohto roku.