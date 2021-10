Pandémia koronavírusu spôsobila chudobu miliónov ľudí, Guterres vyzval krajiny na podporu očkovania

Výzva na podporu očkovania

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu dostala do chudoby viac ako 100 miliónov ľudí. Viac ako štyrom miliardám osôb zároveň chýba sociálna podpora, zdravotná starostlivosť a ochrana zamestnania. Uviedol to generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) Portugalský politik v prejave pred predstaviteľmi Medzinárodného menového fondu hovoril o chýbajúcej globálnej solidarite a o tom, že ľudia žijúci v chudobných krajinách postihnutých konfliktmi trpia najviac zo všetkých.Vyzval tiež krajiny, aby podporili globálnu stratégiu očkovania proti COVID-19, ktorej cieľom je do roku 2022 zaočkovať 70 percent ľudí v každej krajine.„V krajinách postihnutých krízou a konfliktmi si očkovanie bude vyžadovať cielené investície do miestnych mechanizmov a kapacít na distribúciu,“ povedal.Guterres priznal, že ho poburuje nerovný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 a podotkol, že takýto prístup odsudzuje svet na ďalšie milióny úmrtí a predlžuje ekonomický úpadok.Náznaky, že svetové hospodárstvo sa zotavuje z dôsledkov pandémie, podľa neho maskujú obrovské rozdiely medzi situáciou v bohatých krajinách a v najmenej rozvinutých štátoch.