Pandémia koronavírusu vplýva aj na oslavy Veľkej noci. Takmer polovica Slovákov mení svoje zvyky

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer polovica Slovákov počíta s tým, že ich poňatie veľkonočných osláv sa dosť zmení a tretina zmení svoje oslavy iba čiastočne. Zhruba pätina opýtaných však nebude meniť skoro nič. Vyplýva to z výskumu na tému Veľkej noci Európskych národných panelov (European National Panels), do ktorého patrí Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Bulharsko.Podľa prieskumu pritom Veľkú noc oslavuje 77 percent Slovákov. Ako informovala Denisa Žídková z European National Panels, dáta boli zozbierané v období od 17. do 22. marca.Žídková priblížila, že počas sviatkov sa väčšina Slovákov venuje príprave veľkonočnej výzdoby (68 percent) a stretávaniu sa s blízkymi (65 percent). Jarnému upratovaniu domácnosti sa venuje 63 percent a častejšie to platí pre východ Slovenska. Zvykom v slovenských domácnostiach je aj pečenie tradičného sladkého pečiva (58 percent opýtaných) a farbenie veľkonočných vajíčok a kraslíc (45 percent).Príležitosť stretnúť sa s blízkymi v rámci týchto sviatkov si užíva 62 percent opýtaných. Slováci si počas sviatkov užívajú aj dobré jedlo (57 percent) a slovenské veľkonočné zvyky a tradície (43 percent), pričom to platí častejšie pre východné Slovensko.Mnohí si užívajú aj voľno a prázdniny (40 percent) či príjemnú sviatočnú atmosféru (38 percent). Tradíciu „šibania“ označilo za obľúbenú 43 percent opýtaných. Viac ako polovica tak v prieskume uviedla, že túto typickú veľkonočnú tradíciu rada nemá. Výrazne častejšie to platilo pre ženy než mužov.V prípade chodenia na koledu sú ľudia ochotnejší koledníkom otvoriť (40 percent) a obdarovať ich, než koledovať (29 percent). Ako Žídková podotkla, naprieč krajinami sa ale samotné „koledovanie“ a jeho tradície rôzne menia.„Zaujímavé je, že zatiaľ čo u nás a v susednom Česku sa chodí s pleteným korbáčom a v niektorých krajoch sa polieva vodou, v Poľsku a Maďarsku táto tradícia spočíva iba v polievaní vodou, a v Bulharsku neexistuje vôbec – tam je zvykom, že si ľudia ťukajú vajíčka a komu sa vajíčko nerozbije, ten bude mať po zvyšok roka šťastie,“ vysvetlila.Zároveň poukázala, že tradícia koledy je najobľúbenejšia v Bulharsku (95 percent), Poľsku (67 percent) a v Českej republike (60 percent). Na Slovensku je to však 43 percent a v Maďarsku 42 percent.