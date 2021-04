Do elektronického sčítania sa zapojilo 86 percent Slovákov. Pozrite sa, ako dopadol váš kraj

Prvenstvo patrí Žilinskému kraju

Bratislave pomohla masová kampaň

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Do elektronického sčítania sa zapojilo 86 percent obyvateľov. Sčítanie ďalej pokračuje asistovanou formou, ktorá je určená pre digitálne vylúčených. Celkovo sa cez elektronický formulár sčítalo 4 844 007 obyvateľov. Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo túto formu sčítania zvládnuť minimálne 70 percent obyvateľov.Dosiahnutý výsledok 86 percent preto považujú za úspech. V tlačovej správe o tom informovala Jasmína Stauder , hovorkyňa Štatistického úradu SR pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov.Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému kraju. Sčítací formulár tu vyplnilo 92 percent obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 percent sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 89 percent sčítaných obyvateľov.Bratislavský kraj je na štvrtom mieste s 88 percentami sčítaných obyvateľov. Nitriansky kraj je na piatom mieste s 87 percentami. Nasleduje Banskobystrický kraj (85 %), Prešovský (83 %) a Košický kraj (79 %) sčítaných obyvateľov.V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica (90 %), Trenčín (89 %) a Žilina (89 %). V Prešove a Trnave sa do elektronického sčítania zapojilo zhodne 87 percent obyvateľov a v Nitre 86 percent. „V hlavnom meste Slovenska Bratislave masová kampaň magistrátu odštartovala sčítanie už prvé hodiny a dni po spustení aplikácie. Jej výsledkom je 86 percent sčítaných,“ uviedla Stauder. Košice majú 82 percent sčítaných obyvateľov.Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v tomto roku. „Závisí to od pandemickej situácie a od toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť vypublikované najneskôr do začiatku roku 2024,“ uzavrela Stauder.