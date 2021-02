Pandémia nakrúcanie novej evitovky V lete ti poviem, ako sa mám skomplikovala, ale nezastavila

Pandémia nezastavila nakrúcanie rodinnej komédie V lete ti poviem, ako sa mám z dielne režisérky Marty Ferencovej. Tvorcovia sa z Bratislavy presunuli na zasneženú Oravu. Trpezlivosť všetkých členov štábu otestovala dedinka Malé Borové v okrese Liptovský Mikuláš. Pred kamerami sa zapotil aj herec Marián Miezga, ktorý sa musel pre svoju postavu premiérovo postaviť na bežky.





Niekoľko kľúčových scén pripravovanej filmovej novinky sa odohráva práve na horách. "V tomto filme hrám postavu, ktorá zo všetkých mužských úloh najviac športuje. To, čo mám na nohách, je pre mňa niečo absolútne cudzie," priznal Miezga k scéne na bežkách. Herec sa musel počas nakrúcania okrem lyží postaviť aj na korčule. "Vtipné je, že okrem korčuľovania a lyžovania ma v športe už od detstva bavilo všetko možné, hral som hokejbal, soft tenis, všeličo sme s chalanmi vymýšľali. Dokonca sme si v partii vymysleli Preteky mieru... Ale klasické korčuľovanie alebo lyžovanie ma úplne minulo," vysvetlil.Hoci tvorcovia boli pripravení na klasickú oravskú zimu s mimoriadne nízkymi teplotami, realita bola nakoniec príjemnejšia. "Ešte deň pred naším príchodom bolo v Malom Borovom mínus 21 stupňov Celzia, našťastie, po našom príchode bolo len mínus štyri stupne. Takže Perinbaba je s nami," komentovala vľúdnosť počasia scenáristka komédie Evita Twardzik. Vrásky na čele filmárom spôsobovalo množstvo snehu a kopcovitý terén. Štáb sa k romantickej chate dostával každé ráno špeciálne upravenými autami. "Na to, aby sme sa z ubytovania dostali na lokáciu, kde sa film nakrúcal, sme každé ráno museli používať snehové reťaze. Presun celého štábu bol teda logisticky oveľa náročnejší," uviedla producentka novej "evitovky" Oľga Núňezová.Keďže ide o koprodukčný film, niektoré scény sa mali nakrúcať aj v Rumunsku, konkrétne v Bukurešti. "Pre pandémiu sme sa však nakoniec rozhodli neriskovať a vyrobiť celý film výhradne na Slovensku. Samozrejme, za neustáleho testovania a dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení," povedala pre TASR Núňezová. Producentka ďalej pripomenula, že nový koronavírus urobil filmárom škrt cez rozpočet aj v decembri, keďže Bratislava pre pandémiu zrušila tradičné vianočné trhy. "Pôvodne sme mali niektoré scény nakrúcať priamo na nich, no keďže reálne neexistovali, museli sme si postaviť vlastné. Tým nám vznikli ďalšie neplánované náklady," priblížila.Pandémia síce nakrúcanie rodinnej komédie nezastavila, ale vyžaduje si prísnu disciplínu a dodržiavanie opatrení. "Všetci ľudia v štábe sú pravidelne testovaní, navyše pri scénach, ktoré to dovoľujú, pracujeme v obmedzenom režime, čiže s menším počtom ľudí, ako sme pôvodne plánovali," spresnila Núňezová. Plánovanie nakrúcania podľa nej komplikuje aj cestovanie hercov na Slovensko, či už z Česka alebo Rumunska. "Situácia na hraniciach sa neustále mení, musíme byť preto veľmi flexibilní a sledovať všetky nové vyhlásenia či nariadenia vlády," povedala.Pomerne náročným logistickým orieškom je stravovanie. "Zahraničných hercov máme ubytovaných v hoteloch, ktoré pre pandemické nariadenia nemôžu variť, takže im jedlo musíme objednávať a dopravovať po vlastnej linke," hovorí Núňezová a zároveň priznáva, že všetky opatrenia výrazne zasahujú do rozpočtu. "Dali sme sa na ťažký boj, robíme však všetko pre to, aby sme ho zvládli a film úspešne dotočili. Som nesmierne pyšná na všetky zložky, ktoré sa na jeho výrobe podieľajú," doplnila.Premiéra filmu je naplánovaná na koniec roka 2021.