FS Podpoľanec oslávil 45. výročie, oslavy však odďaľuje pandémia

Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy oslávil vlani 45. výročie svojho vzniku, oficiálny slávnostný program sa však pre pandémiu nového koronavírusu aj naďalej odďaľuje. Náhradný termín mal byť v apríli tohto roka, pre ochorenie COVID-19 sa však oslavy presunuli na október. Pre TASR to potvrdil umelecký vedúci súboru a choreograf Roman Malatinec.





Prípravy na oslavy sa začali vlani začiatkom roka. „Skúšali a trénovali sme do konca septembra, pretože sme verili, že oslavy výročia budú 6. a 7. novembra,“ povedal vedúci súboru s tým, že oslavy prvýkrát presunuli na 23. a 24. apríla. Do publika v športovej hale v Detve chceli okrem verejnosti pozvať aj bývalých členov Podpoľanca.Podľa neho hostia v plánovanom októbrovom programe uvidia aj premiéru nových ľudových tancov. „Chceme tým motivovať ľudí, ktorí by sa chceli stať novými členmi nášho súboru. Aby videli našu prácu,“ zhrnul s tým, že program nazvali Priateľstvo, život, láska. „Hovoríme o láske k tradičnej kultúre, o vzťahoch medzi tanečníkmi, hudobníkmi, folkloristami, o živote v súbore. Keď raz človek folklór vyskúša, je to láska na celý život,“ vysvetlil Malatinec s tým, že predstaviť chcú aj podpoliansky temperament. „Ľudia tu folklórom žijú, sú to zemití Detvania, tancujú s chuťou, láskou a hrdosťou. Niektorí aj hovoria, že tak, ako zatancuje Detvan, zatancuje málokto,“ pripomenul.Vedúci súboru tiež uviedol, že do programu si pozvali aj hostí, svojich kamarátov z iných regiónov Slovenska. „Žijeme folklórny život a svet, ktorý divák bežne nevidí. Máme veľa priateľov, ktorých sme spoznali počas festivalov a podujatí,“ prezradil. Ako budú hostia zakomponovaní, zatiaľ povedať nechcel.Súbor spod Poľany sa vo vlaňajšom decembrovom finále televíznej relácii Zem spieva umiestnil na druhom mieste. V čase zákazu zhromažďovania trénovali Podpoľanci v skupinkách. „V jednej bolo šesť ľudí, skladal som choreografiu ako puzzle. Keď sme chceli skúšať všetci spolu, dali sme sa otestovať,“ ukončil Malatinec.Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Spolu s ním ho založila aj Ružena Egyedová-Baráneková. Z folklórneho krúžku, ktorým na začiatku Podpoľanec bol, vznikol jeden z najlepších súborov na Slovensku. V súčasnosti ho od roku 2015 vedú riaditeľ a organizačný vedúci Jaroslav Černák s umeleckým vedúcim a choreografom Romanom Malatincom.Počas svojho pôsobenia sa súbor zúčastnil na vyše 800 rôznych vystúpeniach a zorganizoval okolo 40 zahraničných umeleckých zájazdov v 16 krajinách sveta. V súčasnosti má Podpoľanec 60 členov, tvoria ho spevácka, hudobná a tanečná zložka.