Pandémia poukázala na úzku previazanosť človeka s prírodou, Čaputová vyzvala ľudí i štáty k zmene

Dôležitá je individuálna zodpovednosť

Záväzky znížiť emisie ukotví zákon

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - Počas stále trvajúcej pandémie koronavírusu sa pre nás príroda stala útočiskom, v ktorom sme hľadali povzbudenie a ešte viac sme si uvedomili previazanosť s ňou.Pri príležitosti štvrtkového Dňa Zeme to vo svojom profile na sociálnej sieti napísala prezidentka Zuzana Čaputová . Počas potuliek lesom však podľa hlavy štátu mnoho z nás nenatrafilo len na krásy prírody, ale aj na príklady ľudskej bezohľadnosti voči nej.„Na ceste von z tejto krízy a pri obnove ekonomiky bude dôležité myslieť aj na to, aby transformácia, ktorá nás čaká, bola zelená, inovujúca a vo vzťahu k prírode nebola len návratom do starých koľají,” zdôraznila prezidentka. V tejto súvislosti je podľa vlastných slov rada, že zelená agenda bude dôležitou súčasťou Plánu obnovy a plánované investície pomôžu znížiť emisie a vytvoriť lepšie a zdravšie životné prostredie.Pre dosiahnutie skutočných zmien v oblasti ochrany životného prostredia je podľa Čaputovej potrebná individuálna zodpovednosť, ako aj zodpovednosť štátov a ich vlád.„Slovensko sa hlási k spoločným cieľom EÚ byť do roku 2050 klimaticky neutrálne a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent,” zdôraznila prezidentka s tým, že dôležitým krokom na tejto ceste je aj dosiahnutá dohoda európskych inštitúcií na finálnej podobe Klimatického zákona.Ten totiž záväzky znížiť emisie aj právne ukotví. „Nejde však len o záväzky krajín. Pridať by sa mal každý jednotlivec či spoločenstvo,” vyhlásila hlava štátu. Dodala, že naše terajšie činy voči planéte budú práve tie, ktorými nás ďalšia generácia bude hodnotiť o 10 až 20 rokov.