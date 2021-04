Ako ovplyvnila pandémia informatizáciu Slovenska?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 (Webnoviny.sk) -Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRodprezentuje, ako to vyzerá s novým manažmentom štátneho IT rok po voľbách. Ako sa darí napĺňať ciele z programového vyhlásenia vlády a priority nového ministerstva pre informatizáciu? Počúva štát aj spätnú väzbu a zlepšila sa transparentnosť v oblasti informatizácie? Aj to sú otázky, na ktoré budeme v diskusii hľadať odpoveď.Posledný rok výrazne poznačila pandémia koronavírusu. Ako štátu pomáhajú IT prostriedky v boji s pandémiou koronavírusu a využíva ich štát dostatočne? Na tieto otázky by nám mal odpovedaťporadca predsedu vlády pre digitalizáciu z Úradu vlády SR. Čo nám však pandémia v štátnom IT ukázala a či môžeme štátu pri nakladaní s našimi dátami veriť, o tom bude hovoriťzo Slovensko.Digital,, generálny riaditeľ NASESu ale aj, generálny riaditeľ NCZI.V programovom období, ktoré sa oficiálne skončilo v roku 2020 (s dobehom do 2023) sme získali ďalších 800 mil. eur v rámci programu OP Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie zdroje Slovensko investuje každoročne zo štátneho rozpočtu, pričom väčšiu časť týchto výdavkov predstavujú prevádzkové náklady. Ďalšie možné zdroje, ktoré majú prispieť k informatizácii, resp. digitalizácii Slovenska, budeme mať k dispozícii v rámci Plánu obnovy a možno aj v rámci nového programového obdobia v rámci OP Slovensko.Eurofondové programové obdobie sa blíži ku koncu. Skončilo už upratovanie v štátnom IT a v akom stave sú rozbehnuté IT projekty? Aký má na to názorprezident IT Asociácie Slovenska?Slovensko bude mať k dispozícii ďalšie finančné zdroje v novom programovom období a vďaka Plánu obnovy Európskej únie. Vieme, čo ideme robiť a kedy sa k občanom dostanú prvé výsledky? Zapracoval štát podnety z praxe a máme reálne očakávania? Aj tieto otázky by mali byť zodpovedané naod 15,00 hodiny online.ITAPA Digital Talks je séria pravidelných online diskusných stolov s kľúčovými osobnosťami na aktuálne témy. Podujatia ITAPA už 20 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou na Slovensku, so stovkami spíkrov a účastníkov z domáceho prostredia aj zahraničia.Informačný servis