Pandémia prehlbuje globálne krízy, EÚ zvyšuje medzinárodné úsilie pre humanitárne organizácie

Humanitárne potreby na maxime

Systém s priamou pomocou

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia v stredu predstavila plány na zintenzívnenie medzinárodného úsilia v rámci pomoci a podpory humanitárnych organizácií. Podľa „európskej dvadsaťsedmičky“ pandémia koronavírusu mala dopad na viacero kríz po celom svete."Humanitárne potreby sú na historickom maxime. Do značnej miery to spôsobilo oživenie konfliktov v kombinácii s klimatickými zmenami, zhoršovaním kvality životného prostredia, populačným rastom a neúspešnými vládami. Pandémia ochorenia COVID-19 to len zhoršila,“ povedal eurokomisár pre riešenie krízových situácií Janez Lenarčič. Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že tento rok bude potrebovať humanitárnu pomoc viac ako 235 miliónov ľudí, čo predstavuje nárast o 40 % od roku 2020 a takmer trojnásobok od roku 2014.Blok preto plánuje zriadiť systém reakcie na krízy, vďaka ktorému by mohol poskytovať priamu pomoc, keď to budú krajiny a organizácie poskytujúce pomoc potrebovať.EÚ sa tiež zameriava na riešenie základných príčin vznikania kríz, a to podporovaním rozvojovej pomoci. Plánuje zvýšiť podporu medzinárodným organizáciám a zlepšiť spoluprácu s inštitúciami, ktoré pomáhajú pri podpore mieru. Únia tiež dúfa, že priláka viac darcov zo súkromného sektora, aby zlepšila nedostatočné financovanie pri riešení problémov.