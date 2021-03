Šéf pohrebníctva v Bratislave prišiel o miesto, pozostalým účtoval neprimerané poplatky

Nevhodné a nedôstojné ceny

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Riaditeľ pohrebníctva Marianum Boris Šramko končí vo funkcii k dnešnému dňu. Dôvodom sú jeho viaceré „neospravedlniteľné“ postupy. Dočasným riadením Marianum je poverený súčasný zamestnanec mestského pohrebníctva Juraj Kšiňan. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa kancelárie primátora Bratislavy Katarína Rajčanová.Podľa medializovaných informácií účtovala mestská organizácia hlavného mesta Bratislavy Marianum pozostalým neprimerané poplatky za používanie ochranných prostriedkov pri zaobchádzaní so zosnulými na ochorenie COVID-19.Ako ďalej uviedla Rajčanová, konanie riaditeľa pohrebníctva Marianum je neospravedlniteľné. "Bezpochýb je správne, že pracovníci Marianum používajú ochranné prostriedky pri zaobchádzaní so zosnulými pozitívnymi na COVID-19, aj keď tento postup hlavný hygienik priamo nenariaďuje. Ceny za tieto opatrenia, ktoré sa riaditeľ rozhodol účtovať pozostalým, boli ale neprimerané, nevhodné a nedôstojné," píše sa v stanovisku. Marianum zároveň viac nebude pozostalým účtovať príplatky za bezpečnostné opatrenia pri základnom zaobchádzaní so zosnulými po COVID-19 a poplatok za tieto opatrenia pri doplnkových službách znižuje na minimum.Pracovníci pohrebníctva musia a budú mať pri svojej práci adekvátnu ochranu, ktorá prináša aj zvýšené náklady. Dvadsať zamestnancov Marianumu už prekonalo alebo momentálne má COVID-19 a desiatky ďalších sú v karanténe. Rizikom je nielen zaobchádzanie so zosnulými, ale aj kontakt s pozostalými, keďže pohreby chodia vybavovať aj infikovaní ľudia. „V tejto situácii obzvlášť potrebujeme mať funkčné pohrebníctvo. Sme ale presvedčení, že tak ako mnohé iné organizácie, ktoré znášajú dodatočné náklady v dôsledku protipandemických opatrení, aj tieto náklady na ochranu zamestnancov pohrebníctva musia ísť na účet mesta. Je neprijateľné ich prenášať na pozostalých v tak citlivej situácii, akou je posledná rozlúčka s ich blízkymi," uzavrelo hlavné mesto.Šramko podľa mesta navyše postupoval nesprávne, keď tri vakcíny proti COVID-19, ktoré boli k dispozícii pre Marianum ako kritickú infraštruktúru, nedal k dispozícii najviac exponovaným zamestnancom, ale očkovanie využil pre seba a dvoch svojich administratívnych pracovníkov. "Za tento postup riaditeľa mestskej organizácie sa obyvateľkám a obyvateľom nášho mesta ospravedlňujeme" uvádza sa v tlačovej správe.Mesto eviduje opakovanú nespokojnosť s prístupom riaditeľa organizácie Marianum k tejto mimoriadne citlivej službe a preto ešte koncom roka 2020 rozhodlo o výmene vedenia Marianum. Na konci februára bolo zverejnené aj výberové konanie na pozíciu nového riaditeľa. "Dnes je ale zrejmé, že mestské pohrebníctvo je nutné stabilizovať ihneď, teda aj do času, kým v transparentnom výberovom konaní bude vybrané nové vedenie tejto organizácie," píše Rajčanová.