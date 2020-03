Pandémia v USA a Kanade ohrozuje pokračovanie NHL, ochorenie môže zasiahnuť kluby nerovnomerne

Dvaja hráči sú nakazení

Vedenie NHL sa pripravuje na rôzne scenáre

27.3.2020 - Šéf zdravotníckeho oddelenia zámorskej hokejovej NHL Winne Meeuwisse očakáva masívne zhoršenie pandémie koronavírusu v Severnej Amerike. Prognózuje tiež, že ochorenie COVID-19 zasiahne jednotlivé kluby profiligy nerovnomerne. To môže ovplyvniť schopnosť týchto organizácií vrátiť sa do tréningového procesu.V súvislosti s touto predpoveďou odborníka zástupca komisára súťaže Bill Daly zopakoval vyjadrenia z predchádzajúceho obdobia: "Čakáme a zároveň veríme, že v istom bode budeme môcť pokračovať v súťaži."V NHL je nútená pauza od 12. marca a vedenie ligy hráčom odporučilo preventívnu domácu izoláciu predbežne do 4. apríla. V hokejovej profilige sú zatiaľ potvrdené len dva prípady nákazy koronavírusom u hráčov, oba sú z tímu Ottawa Senators.Aj keby sa situácia v dohľadnom čase v USA aj Kanade upokojila, podľa Meeuwissea budú rôzne lokality kontinentu zasiahnuté inou intenzitou. A to môže spomaliť prípadný opätovný rozbeh NHL."Ak bude situácia v domovských lokalitách našich 31 klubov príliš rozdielna, bude veľmi ťažké opäť naštartovať súťaž," myslí si Meeuwisse.Vedenie NHL sa aktuálne intenzívne pripravuje na rôzne scenáre v spojitosti s budúcnosťou sezóny 2019/2020. Okrem predčasného konca je v hre napríklad vyraďovacia časť v lete a odovzdaním Stanleyho pohára víťazovi v septembri."Postupne sa oboznamujeme so situáciou a reagujeme na zmeny. Vyhodnocujeme všetky riziká pre hráčov, realizačné tímy, pracovníkov arén či fanúšikov. Keď bude situácia jasnejšia, tak prijmeme rozumné riešenie," dodal Meeuwisse.