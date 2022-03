Pandémia zamávala turizmom v Bratislave, napriek koronavírusu sa hlavné mesto teší z niekoľkých úspešných mesiacov

Prepad mestského turizmu

12.3.2022 (Webnoviny.sk) - Cestovný ruch v Bratislave mal v roku 2021 deväť úspešných mesiacov. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Bratislava Tourist Board (BTB) Július Buday „Cestovný ruch je odvetvím, ktoré bolo pandémiou COVID-19 jedným z najzasiahnutejších. Pre mestský turizmus to platí ešte výraznejšie," uviedol s tým, že kým sa celkový počet všetkých návštevníkov v rámci Slovenska prepadol v roku 2020 oproti predkrízovému roku 2019 o polovicu, v Bratislave to bolo o viac ako dve tretiny.V roku 2019 prespalo v Bratislave 1 395 896 návštevníkov, z toho takmer milión ich prišlo do hlavného mesta zo zahraničia. V ďalších dvoch rokoch sa ich počet pohyboval okolo 400-tisíc.„Pozitívom však je, že ich počet vlani oproti roku 2020 rástol vo všetkých mesiacoch, keď cestovný ruch mohol v obmedzenom režime fungovať," vysvetlil Buday.Bratislava je dlhodobo závislá na zahraničných turistoch. Podľa prieskumu BTB prinesie jeden zahraničný turista, ktorý v Bratislave prespí, cestovnému ruchu priemerne 237 eur.Počet zahraničných turistov začal rásť po skončení najprísnejších pravidiel pre príchod na Slovensko, avšak 9. júla 2021 sa náhle zmenili podmienky vstupu.„Toto rozhodnutie sa podľa bratislavských hotelierov okamžite prejavilo na rušení rezervácií ubytovania," poznamenal Buday. Ako dodal, v ďalších mesiacoch už počet zaočkovaných ľudí vo svete výrazne rástol, čo pomohlo rastu počtu ľudí, ktorí do Bratislavy prichádzali zo zahraničia. „Nebyť decembrového lockdownu, počet turistov v hlavnom meste mohol dosiahnuť aspoň úroveň z roka 2020," doplnil.Zahraniční turisti do Bratislavy prichádzali najviac z Českej republiky. Na druhom mieste to bolo Nemecko, nasledovalo Poľsko, Rakúsko a Taliansko.„Aktivity a komunikácia BTB smerom do zahraničia sa zameriavali na dva hlavné ciele. Prvým bolo vysvetľovanie podmienok vstupu na Slovensko a osveta o vysokej zaočkovanosti v hlavnom meste. Druhou témou komunikačných aktivít bola propagácia mesta a bohatého programu, ktorý pre návštevníkov ponúka," skonštatoval Buday s tým, že počas leta bolo potrebné prekladať do jazykových mutácií aj podmienky vstupu na Slovensko, ktoré boli v tom čase len v slovenčine.Tak ako pri počte zahraničných návštevníkov, tak i pri domácich ovplyvnil ich počet v Bratislave lockdown na začiatku a konci roka.„BTB v roku 2021 pokračoval komunikáciou na domáci trh prostredníctvom dvoch kampaní. Prvá s názvom Turistom vo vlastnom meste bola zameraná výlučne na Bratislavčanov. Druhá kampaň, 72 hodinové mesto, bola cielená na zvyšok Slovenska a zahraničie," spresnil Buday.Prostredníctvom videí a online plánovača na webe 72hodinovemesto.sk ponúkala BTB Slovákom trojdňový program zostavený podľa ich preferencií. Táto aktivita nadviazala na produkt Bratislava card, ktorý má BTB v ponuke.BTB v rámci podpory domáceho turizmu investoval aj do obnovenia turistickej infraštruktúry a participoval aj na organizácii množstva lokálnych podujatí.Celkový počet prenocovaní všetkých návštevníkov Bratislavy bol v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 5,5 percenta nižší, čo však bolo spôsobené najmä lockdownom na začiatku a na konci roka.„Aj vďaka aktivitám BTB prišlo počas mesiacov minulého roka, keď vstup na Slovensko nebol obmedzený a turizmus mohol aspoň v obmedzenom režime fungovať, viac turistov ako v prvom krízovom roku 2020," uzavrel Buday.