Pandemická komisia rozhoduje o sprísnení opatrení a ich kontrole, situácia je podľa Mikasa naďalej vážna

Opatrenia treba dodržiavať

SMS "priepustky"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pandemická komisia v utorok rozhoduje o sprísnení opatrení proti koronavírusu a ich výraznejšej kontrole. Ako pred jej zasadnutím uviedol hlavný hygienik Ján Mikas , priestor na uvoľňovanie opatrení v súčasnosti nie je veľký.Situácia je podľa Mikasa naďalej vážna, máme plné nemocnice a každodenne vysoké počty úmrtí.„Osobne si myslím, že máme opatrenia nastavené prísne, len ich treba dodržiavať," myslí si hlavný hygienik. Ako dodal, chápe, že ľudia sú unavení a frustrovaní. „Tlak verejnosti je veľký," skonštatoval s tým, že aj oni očakávali lepšie výsledky, aké má Slovensko dnes.Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) uviedol, že kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany polície sú dostatočné a vláda už veľmi nemá ako sprísňovať opatrenia. Preto opätovne vyzval ľudí k zodpovednosti.Minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) sa vyjadril ku kontrole zákazu vychádzania formou posielania SMS, ktorú označil za hlúposť.Ako povedal, v slovenských podmienkach považuje tento nápad za nerealizovateľný. K ďalším témam sa minister vyjadrí až po skončení rokovaní, v utorok ešte podľa neho prebehne aj koaličná rada a podvečer je naplánované rokovanie vlády.Minister zdravotníctva Marek Krajčí v pondelok avizoval možné sprísnenie opatrení. Jednou z možností, ktorá by umožňovala zákaz vychádzania porušiť, je forma SMS správ . Ako vysvetlil, ľudia by zaslali SMS správu vzhľadom na výnimku, ktorú budú požadovať.Centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas. Tieto SMS správy by kontrolovali príslušníci polície. Minister nespresnil, ako by systém so zasielaním SMS správ fungoval. Podotkol, že ide o jeden z možných variantov.