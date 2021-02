ZMOS odsúdilo ďalší útok na majetok starostu Marianky, žiada rýchle dolapenie vinníkov

Vnímajú tlak na starostu i jeho rodinu

Podrývajú dôveryhodnosť voči systému

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je znepokojené dlhodobou situáciou v obci Marianka v okrese Malacky, ktorá vyvrcholila ďalším útokom na majetok starostu.Ako ďalej združenie uvádza v tlačovej správe, pred dvomi rokmi niekto úmyselne starostovi Dušanovi Statelovi podpálil auto a teraz sa útok voči jeho majetku zopakoval. Podľa medializovaných informácií mu tentokrát zhorela stajňa.ZMOS preto žiada vyšetrovateľov, aby rýchlosťou konania a precíznosťou vyšetrovania identifikovali vinníkov. „Takéto prípady posúvajú hranice správania mimo hraníc slušného správania, mimo reguly zákonov. Je to ťažké pochopiť a určite to nie je možné akceptovať,“ povedal predseda združenia Branislav Tréger ZMOS podľa neho celú situáciu vníma ako útok na štatutárneho predstaviteľa samosprávy. Teda na osobu, ktorá svojimi rozhodnutiami nesie priamu zodpovednosť, pričom to pôsobí nielen ako zastrašovanie, ale aj ako mimoriadne nebezpečný tlak na osobu a rodinu starostu.Podľa združenia za obdobie posledných niekoľkých rokov nielen situácia v obci Marianka, ale aj prípady kriminalizácie iných starostov či primátorov, ktoré sa následne ukázali ako neopodstatnené, podrývajú prirodzenú dôveryhodnosť voči celému systému miestnej územnej samosprávy.Mestá a obce pritom podľa ZMOS-u nesmú byť v rukách tých, ktorí sa podvolia nátlaku. Naopak, tí, ktorí sa rozhodnú pre nátlak na volených predstaviteľov miest a obcí, by mali byť podľa združenia exemplárne potrestaní.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Policajný zbor SR.