Pandemická kríza urobí inventúru aj v osobných financiách

Poisťovne s odkladom splátok zatiaľ nerátajú

Pozor na výročie uzavretia zmlúv

Životné poistenie nerušte

Tipy, kde sa dá usporiť

Siahať na druhý a tretí pilier?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2020 (Webnoviny.sk) -Výdavky na jedlo, platby spojené s bývaním – a v dnešných časoch už aj internetové pripojenie a mobilné telefonovanie. To sú poplatky, s ktorými musí človek počítať v dobrých aj v náročných časoch.Tu sa však výpočet pravidelných platieb bežného spotrebiteľa nekončí. "Pri počítaní výdavkov netreba zabúdať na finančné produkty, ako sú hypoúvery, investície do budúcnosti či na dôchodok, lízing a poistenie," vymenúvaKým banky už v reakcii na koronakrízu ohlásili pri úveroch odklady splátok, poisťovne sa zatiaľ touto cestou nevydali. "Odklad splátok poistného napríklad z poistenia majetku, auta či života sa zatiaľ nekoná. Vyzerá to tak, že ho poisťovne ani neplánujú," upozornil finančný odborník. Ktoré poistné produkty sa dajú zrušiť bez toho, aby na to klient doplatil, a na ktoré odporúča odborník nesiahať?V prvom rade je dobré vedieť, že zastaviť platby poistného nemusí byť riešením. Ak poistenie neuhradíte, poisťovňa ho môže po predchádzajúcej výzve zrušiť, a to už do dvoch mesiacov odo dňa splatnosti poistného.Poisťovňa po celý ten čas počíta s klientom ako s poisteným. Keby sa mu v čase neplatenia stala poistná udalosť, poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie. "Bude však, samozrejme, chcieť aj doplatenie poistného, v najhoršom aj úrok z omeškania," dodáva Michal Ďuriš.Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) motorových vozidiel je lehota kratšia: zaniká už po jednom mesiaci neplatenia. Odborník však šetrenie na "PZP-čku" neodporúča. "PZP musí mať každé vozidlo. Ak ho majiteľ nemá, porušuje zákon. Okrem toho sa vystavuje riziku, že ak so svojím vozidlom spôsobí škodu, bude ju musieť celú uhradiť zo svojho," spresnil. Navyše, ak vodič jazdí bez PZP, môže dostať pokutu.Ak sa už klient rozhodne ušetriť peniaze na platbách za poistenie, bude to mať zložitejšie. Výpovedné lehoty sa vo väčšine prípadov viažu na výročie uzavretia zmluvy. Treba to teda správne načasovať.Napríkladmožno vypovedať štandardne raz do roka, a to najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy. Platí to aj v prípade, ak má klient nastavené platby raz za štvrťrok.je situácia zložitejšia a mechanizmy rušenia zmlúv sa môžu líšiť. Dôležité je preto poriadne si znovu naštudovať zmluvné podmienky."V zásade platí, že poistenie, ktoré sa platí raz mesačne, možno zrušiť šesť týždňov pred každou platbou. Poistenie s poistným, ktoré je splatné v ročných intervaloch, sa dá zrušiť len k výročiu uzavretia zmluvy," vysvetľuje Michal Ďuriš.Odborník tiež upozorňuje, že hoci pandemická kríza spomalila svet, neznamená to, že ostatné riziká pominuli. Stačí sa napríklad pozrieť do Chorvátska, kde došlo zhruba týždeň po výskyte prvých prípadov koronavírusu k zemetraseniu."Riziko, že sa niečo stane, stále trvá. Človek sa môže dostať na úkor relatívne malej platby do ešte väčších finančných problémov. Napríklad ak sa rozhodol ušetriť na poistení nehnuteľnosti," varuje Michal Ďuriš.Dlhšia úvaha by mala sprevádzať aj rozhodovanie o prípadnom rušení životného poistenia. Ak by ho totiž chcel po čase klient znovu uzavrieť, bude musieť absolvovať nanovo celý proces ocenenia zdravotného stavu. A mladší už nebude..."Ak máte desaťročnú zmluvu a mali ste počas tohto obdobia zdravotné problémy, je možné, že novú zmluvu už uzavriete s menej výhodnými podmienkami. Pretože už budete ako klient rizikovejší," objasňuje odborník. V krajnom prípade s klientom poisťovňa už životné poistenie nemusí uzavrieť vôbec.Životné poistenie platí aj na riziká spojené s ochorením COVID-19. Poistné plnenie sa v najväčších poisťovniach vzťahuje aj na udalosti spôsobené pandémiou.Produktom, ktorý môže klient s pokojným svedomím zrušiť, je napríklad celoročné cestovné poistenie. "Niektoré poisťovne ho teraz ani neuzatvárajú. Iné neuzatvárajú cestovné poistenie na cesty do konkrétnych štátov," spresňuje odborník.Úspory sa dajú získať aj na stavebnom sporení. Platenie stavebného sporenia sa dá prerušiť aj v prípade, ak má klient rozložené platby na celý rok. Týka sa to však len sporiteľov, ktorí zatiaľ len sporia a nesplácajú medziúver alebo stavebný úver.Potreba finančných prostriedkov na preklenutie ťažkých časov sa dá v krajom prípade vykryť napríklad aj peniazmi uloženými na termínovaných vkladoch. Peniaze z nich sa dajú bez väčšej straty vybrať aj pred uplynutím doby viazanosti. Treba však počítať s tým, že klient v takomto prípade príde o úrok.Pokušeniu usporiť na sporení na dôchodok radia odborníci odolať. V prípade druhého piliera to ani nie je možné: peniaze doň plynú z dôchodkového poistenia, ktoré odvádza za svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ.Modifikovať sa dá takzvaný tretí pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). Doň sporiteľom popri vlastnom príspevku prispieva zamestnávateľ."Táto platba sa dá bez sankcií znížiť alebo aj prerušiť. No ak by sporiteľ produkt úplne zrušil, mohol by prísť o doterajšie príspevky zamestnávateľa. V lepšom prípade príde o časť našetrených peňazí, závisí od uzavretej zmluvy," upozornil odborník na osobné financie.V prípade dôchodkového sporenia v druhom a treťom pilieri môže jedna zmena sporiteľom priniesť zisk. "Oplatí sa zvážiť zmenu rozloženia investícií pravidelnej platby z dlhopisových do indexových alebo akciových fondov, ktoré klesli zo svojich maxím o viac ako 30 percent, aj keď časť straty už dokázali získať späť," uzavrel Michal Ďuriš.Informačný servis