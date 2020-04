Nie je úplne nutné kontrolovať SIM karty občanov, podľa bezpečnostného experta to zaváňa policajným štátom

Reštrikčné opatrenia musia byť vysvetlené

Keď ľudia prestanú podporovať zákony, tak je koniec

27.4.2020 - Štát by podľa bývalého náčelníka Vojenskej spravodajskej služby ČR a bezpečnostného experta Andora Šándora nemal v čase krízy, akú zažíva Slovensko aj svet, zavádzať opatrenia s nejasnou časovou lehotou ukončenia.Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, štát by mal v prvom rade v rámci strategickej komunikácie vlády jasne hovoriť ľuďom čo, akú dobu a prečo robí, na maximálne akú dlhú dobu to bude robiť a garantovať, že to nezneužije. „Reštrikčné opatrenia musia byť jasne zdôvodnené, vysvetlené a vždy iba na nevyhnutnú dobu, kým je problém,“ dodal.V čase krízy tiež podľa Šándora štát nesmie pri reštrikciách podľahnúť tlaku lobistov. Ako príklad uvádza rozhodnutie českej vlády. „Nemôže napríklad ako u nás na Veľkú noc, najväčší kresťanský sviatok, pod tlakom otvoriť hobbymarkety a chrámy božie nechať zatvorené,“ povedal.To sú podľa experta veci, ktoré ľudia vidia a nerozumejú im. Vláda to potom ťažko zdôvodňuje a ťažko môže čakať, že to ľudia dodržia.„Vláda má legitimitu v zákonoch, ale podarí sa jej to udržať, len kým to ľudia budú podporovať. Keď prestanú, tak je koniec,“ dodal Šándor. Podľa neho nežijeme v Severnej Kórei ani Číne, že by nás represívne štátne orgány dokázali primäť k poslušnosti.Ďalším opatrením, na ktoré expert poukazuje, je sledovanie ľudí prostredníctvom dát od mobilných operátorov. „Jedna vec je, keď cez operátora štát posiela SMS-ky občanom, s tým nemám problém, je to anonymné, operátor to rozošle. Ale aby si štát odsúhlasil zákonom sledovanie všetkých SIM kariet operátorov na území štátu, to mi príde trochu za hranou,“ vyhlásil. Robiť takéto opatrenie mu nepripadá ako žiaduce ani vo vzťahu k tejto dobe, ani vo vzťahu k číslam.„Máte na Slovensku tisíc nakazených a je vás 5,5 milióna. Preto nie je úplne nutné mať pod kontrolou SIM karty občanov, to zaváňa policajným štátom. Ak už raz štát má veľa informácií, tak ho potom môže lákať s nimi ďalej niečo robiť,“ tvrdí odborník na bezpečnosť.