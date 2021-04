Pandemická PN a OČR sa zvýši automaticky, poistenci nemusia podávať osobitné žiadosti

Možnosť opätovného posúdenia

Od prvého dňa izolácie

13.4.2021 - Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla tohto roka automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 percent hrubej mzdy, či vymeriavacieho základu samostatnej zárobkovo činnej osoby. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla tohto roka.Vláda zároveň získala právomoc počas krízovej situácie upraviť výšky aj podmienky nároku na tieto dávky svojim nariadením. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.„Pandemické dávky sa budú zvyšovať bez podania žiadosti poistenca," uviedla poisťovňa. O zvýšení dávok nebude Sociálna poisťovňa vydávať rozhodnutie, zvýšenú dávku poistencovi iba automaticky vyplatí.V apríli bude mať poistenec nárok na pandemickú OČR vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného vymeriavacieho základu. Mesačná výška dávky tak dosiahne približne úroveň čistej mzdy zamestnanca. Pobočke poisťovne je potrebné každý mesiac zaslať vyplnený formulár čestného vyhlásenia, v ktorom rodič vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa za daný mesiac staral.„Ak teda poistenec pošle čestné vyhlásenie za apríl, Sociálna poisťovňa mu za príslušné dni vypočíta dávku automaticky vo výške 75 percent vymeriavacieho základu," informovala poisťovňa.Novela zákona o sociálnom poistení tiež umožňuje poistencovi požiadať o opätovné posúdenie nároku na pandemickú OČR. Ide napríklad o situáciu, ak mu počas krízovej situácie už raz nárok na dávku poisťovňa nepriznala, keďže v danom čase nesplnil podmienky nároku na dávku.Druhou možnosťou je, že rodičovi poisťovňa pandemickú OČR vlani priznala v nižšej sume, ako by mu ju priznala v súčasnosti. „Poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o opätovné rozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí," upozorňuje poisťovňa. Nárok na pandemickú OČR bude možné prehodnotiť dvakrát ročne.Pandemické nemocenské uhrádza Sociálna poisťovňa už od 1. dňa nariadenej karantény alebo izolácie, a to vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). V apríli sa výška tejto dávky zvýši na 75 percent z denného vymeriavacieho základu.Sociálna poisťovňa tak aj v tomto prípade urobí automaticky, nie je k tomu potrebná osobitná žiadosť. „Stačí tak, ako doteraz, aby ošetrujúci lekár potvrdil príslušné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo izolácie a za obdobie takto potvrdenej karantény alebo izolácie bude za apríl vyplatené nemocenské vo zvýšenej sume," dodáva Sociálna poisťovňa.