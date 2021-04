Pandemický rodičovský príspevok ako doplatok k OČR zostáva zachovaný, zmena sa dotkne len niektorých

Platí to aj v prípade zvýšenia ošetrovného

Tehotenské sa nebude považovať za príjem

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rodičom, ktorým úrady práce a sociálnych vecí vyplácajú pandemický rodičovský príspevok ako doplatok k ošetrovnému (OČR) , ktoré je v nižšej sume ako rodičovský príspevok, v apríli nárok na túto dávku nezanikne. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda Ak by kabinet nariadenie neschválil, nárok na pandemický rodičovský príspevok by im zanikol v súvislosti so zvýšením sumy ošetrovného na 75 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.Ako uvádza ministerstvo financií , v súčasnosti poberá pandemický rodičovský príspevok formou doplatku k OČR približne 60 ľudí. „Predpokladáme, že predkladaný návrh pozitívne ovplyvní iba niekoľkých z nich v závislosti od výšky ošetrovného," tvrdí rezort práce.Rodičom, ktorým by mal zaniknúť nárok na riadny rodičovský príspevok a súčasne vzniknúť nárok na pandemický rodičovský príspevok, tento nárok nezanikne z dôvodu, že počas apríla sa im bude poskytovať ošetrovné v sume vyššej ako je suma rodičovského príspevku.„Uvedené platí aj pre prípad, ak sa v budúcnosti opätovne zvýši ošetrovné na 75 % denného vymeriavacieho základu," skonštatovalo ministerstvo. Tehotenský príspevok sa podľa schváleného nariadenia nebude považovať za príjem na účely poskytovania pandemického rodičovského príspevku. „Zabezpečí sa tak, aby tehotná matka pre priznanie tehotenského nestratila nárok na pandemický rodičovský príspevok," objasnil rezort práce.Ruší sa poskytovanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi a ochranného príspevku v prípadoch, ak sa príjemca pomoci nemôže zúčastniť aktivít pre získanie nároku na plnú výšku dávky a aktivačného príspevku pre prekážky na strane organizátora činností, alebo pre karanténne opatrenia.„Dôvodom je postupná obnova uplatňovania riadnych postupov a ustanovení na úseku pomoci v hmotnej núdzi, nakoľko je to vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu možné a žiaduce," zdôvodnilo ministerstvo práce.