Pánik aj Fehérváry v príprave NHL asistovali, Húska pustil jeden gól a Seattle s víťaznou premiérou (video)

Fehérváry najvyťaženejším hráčom





Seattlu pomohli fanúšikovia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Počas víkendu sa naplno rozbehli prípravné zápasy tímov NHL na novú sezónu a v hre boli aj piati slovenskí hokejisti.Dvaja sa dokonca zapísali do kanadského bodovania. New York Islanders vyhral na ľade New York Rangers 4:0 a útočník Richard Pánik si vo víťaznom tíme zapísal asistenciu pri úvodnom góle Brocka Nelsona Pánik celkovo odohral 15 minút a 21 sekúnd a na jeho konto pribudli aj dve strely, bodyček, zablokovaná strela a plusový bod. V bránke Rangers sa na 27 minút objavil Adam Húska , ktorý zneškodnil sedem z ôsmich striel súpera.V nedeľu bodoval aj Martin Fehérváry , ale jeho Washington prehral s Bostonom 2:3 po nájazdoch. Mladý slovenský obranca celkovo odohral 24:49 min a bol najviac vyťaženým hráčom Capitals. Okrem prihrávky na góly Garrettovi Pilonovi na 2:2 Fehérváry dvakrát vystrelil a súperom uštedril tri bodyčeky. Na štatistické konto mu pribudli aj dve zablokované strely.Až dvaja slovenskí útočníci sa predstavili v kanadskom súboji Calgary Edmontonom (0:4). Adam Ružička odohral v drese Flames 12:32 min a skončil s mínusovým bodom. Rovnako mínusku mal na konci Martin Pospíšil , počas necelých 12 minút na ľade pridal aj tri bodyčeky. Hráči Edmontonu prestrieľali súperov z Calgary 49:15 v pokusoch na bránku.Vyše 10-tisíc divákov v Spokane Arene boli svedkami prvého zápasu nového tímu Seattle Kraken a bol víťazný. Seattle zdolal Vancouver 5:3, hoci po prvej tretine viedli hráči Canucks 2:0. Góly Rileyho Sheahana, Jareda McCanna, Ryana Donata a dva presné zásahy Morgana Geekieho však navodili obrat v zápase.Hráči aj fanúšikovia Seattlu si víťazstvo užili napriek tomu, že ich domovský stánok Climate Pledge Arena ešte nemali k dispozícii a hrať museli 300 míľ od neho. Na prvý domáci duel novej sezóny NHL 23. októbra proti Vancouveru by už mal byť pripravený."Veľmi nám pomohli fanúšikovia. Je dobré, že sú späť, dlho nám chýbali," uviedol tréner Kraken Dave Hakstol. "Som z východného pobrežia, ale na vlastnej koži som pocítil, aké vzrušenie hokej prináša aj v inej časti Ameriky. Je vzrušujúce byť súčasťou procesu vzniku a postupného etablovania sa tohto tímu," podotkol útočník Ryan Donato.