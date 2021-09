Americkí golfisti ovládli Ryder Cup, Európanov zdolali s najmladším tímom v histórii

Začiatok novej éry

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - V golfe nie je veľa prestížnejších a váženejších podujatí ako Ryder Cup. Navyše je jedinečný v tom, že proti sebe bojujú najlepší Američania a Európania. Jeho 43. ročník suverénne ovládli americkí golfisti, ktorí zdolali svojich európskych vyzývateľov 19:9.Keď Daniel Berger trafil poslednú jamku v poslednom zápase a pečatil na 19:9, bol z toho nový rekordný rozdiel vo výslednom skóre od roku 1979. Teda odvtedy, čo sa Európania zúčastňujú na Ryder Cupe ako jednotný tím. V celkovej historickej bilancii Amerika - Európa je po víkende skóre 26-14.Navyše Američania uštedrili Európanov drvivú prehru s najmladším tímom v histórii. Až deväť z dvanástich hráčov si nikdy predtým nesiahlo na víťaznú trofej, ktorá meria 43 cm."Zažívame začiatok novej éry. Títo chlapci sú mladí a motivovaní. Keď sem prišli, videl som veľké odhodlanie v ich očiach. A napokon aj naplnili svoje túžby," uviedol americký kapitán Steve Stricker.Šesť nováčikov v americkom Ryder Cupe získalo viac bodov ako celá európska zostava dokopy, čo znamená bilanciu 14-4-3. Dustin Johnson sa stal prvým Američanom, ktorý od roku 1979 prešiel turnajom so stopercentným skóre 5:0.Štyri body vybojoval vo štvorhrách a piaty pridal vo dvojhre. V nej síce čerstvý olympijský šampión z Tokia Xander Schauffele nestačil na Roryho McIlroya, ale potom rozmnožili americké body Patrick Cantlay, Scottie Scheffler a Bryson DeChambeau. Pol bodu pridal na konci Collin Morikawa.Američania s hrdosťou konštatujú, že silní boli už na papieri, ale ešte silnejší na tráve. "Nie je to úplne najsilnejší americký tím, aký som kedy videl, ale všetci hrali dobre. A najmä vystupovali ako tím," povedal Lee Westwood, Angličan, ktorý vyhral turnaj na každom z piatich kontinentov."Prežívam obrovské sklamanie. Toto je najdôležitejší turnaj pre mnohých z nás a zlyhali sme. Máme za sebou ťažký týždeň," zhodnotil severoírsky šampión Rory McIlroy, ktorý sa neubránil slzám.Kapitán Európanov Ír Pádraig Harrington triezvo skonštatoval:"Tento americký tím bol príliš silný. Svoj plán naplnili na sto percent. Na začiatku chytili správny rytmus a potom už bolo nemožné ich zdolať. Dosiahli veľké víťazstvo."Američania uspeli vo dvoch Ryder Cupoch na domácich greenoch za sebou prvýkrát od roku 1983. Teraz majú pred sebou výzvu vyhrať v Európe, čo sa im nepodarilo od roku 1993.Vtedy triumfovali v Anglicku 15:13. Najbližší Ryder Cup bude v roku 2023 hostiť Marco Simone Golf and Country Club neďaleko Ríma.