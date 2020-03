Pánik asistoval aj strelil víťazný gól, Chára s Černákom boli účastníkmi hromadnej bitky (video)

Vyhli sa prehre

Pittsburgh - Washington 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

Richard Pánik (Washington) odohral 10:03 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 plusové body, 2. hviezda



Boston - Tampa Bay 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Zdeno Chára (Boston) odohral 15:32 min, 2 strely na bránku, 2 "hity", 3 zablokované strely, 5 trestných minút, 1 plusový bod - Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:37 min, 1 "hit", 2 zablokované strely, 10 trestných minút



Dallas - Nashville 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Andrej Sekera (Dallas) bol medzi zdravými náhradníkmi



San Jose - Ottawa 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)



New York Islanders - Carolina 2:3 po predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)



Los Angeles - Minnesota 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)



New York Rangers - New Jersey 4:6 (2:1, 0:4, 2:1)



Florida - Montreal 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)









Philadelphia - Buffalo 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Columbus - Edmonton 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)









8.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik strelil víťazný gól a pridal aj asistenciu v sobotňajšom zápase NHL, v ktorom Washington triumfoval na ľade Pittsburghu 5:2. Pánik celkovo odohral 10:03 min a napriek tejto krátkej účasti na ľade stihol aj dve strely na bránku, jeden bodyček, jednu zablokovanú strelu a na konci mal dva plusové body. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.Slovenský krídelník napriek zaradeniu do štvrtého útoku s prevahou defenzívnych úloh prežíva najproduktívnejšie obdobie v sezóne. Bodoval vo štvrtom zápase v rade (2+4) a v posledných 11 stretnutiach si pripísal celkovo 2 góly a 9 bodov. Celkovo v 58 zápasoch v tejto sezóne nazbieral 22 bodov za 9 gólov a 13 asistencií. "Pánik zabodoval aj vo štvrtom zápase, dokonca strelil víťazný gól. Vzhľadom na svoje úlohy vo štvrtom útoku však nebude môcť udržať toto bodové tempo," napísal portál CBS Sports o NHL.V súboji odvekých rivalov z Metropolitnej divízie NHL Alexander Ovečkin nebodoval, ale nečakane exceloval štvrtý útok Capitals. Okrem Pánika (1+1) Nic Dowd pridal dva góly a jednu asistenciu a Garnet Hathaway raz asistoval. Dowd sa vo svojom prvom dvojgólovom zápase kariéry stal prvou hviezdou."Nie som tam preto, aby som strieľal góly. Samozrejme, je to fajn pocit, ale základ je dobrá defenzíva. Ak sa tá splní, vedie to k zlepšenej hre v útoku," uviedol 29-ročný rodák z Huntsville Dowd na webe NHL. "V Pittsburghu je to vždy náročné. Podali sme však výborný tímový výkon vo veľkej časti zápasu. Každý prispel svojím dielom a dva body nás tešia," pochválil svojich hráčov tréner Capitals Todd Reirden.Hráči Washingtonu sa vyhli tretej prehre v sérii a spolu s Philadelphiou zostali na čele Metropolitnej divízie, tretí Pittsburgh zaostáva o 5 bodov. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby strelil gól v treťom zápase po sebe, pridal aj asistenciu, ale nestačilo to. "Súťaživosť z našej strany tam bola, ale zle sme párkrát prečítali hru súpera. A Washington v takých chvíľach neurobí chybu, ale šancu využije," skonštatoval Crosby.K zaujímavej konfrontácii slovenských obrancov došlo v súboji elitných tímov Východnej konferencie Boston - Tampa Bay, ktorý sa skončil víťazstvom hostí 5:3. Zdeno Chára a Erik Černák nebodovali, boli však účastníkmi hromadnej potýčky na konci druhej tretiny. Chára sa na úvod pobil s Patom Maroonom a dostal za to 5-minútový trest, Černák si zo šarvátky so Seanom Kuralym odniesol 10-minútový osobný trest. Chára sa predviedol aj tromi zablokovanými strelami a Černák dvomi. Celkovo v nervóznom zápase rozhodcovia uložili dovedna 94 trestných minút, 48 pre Tampu Bay (14 trestov) a 46 pre Boston (12 trestov).Hráči Tampy nedovolili súperom z Bostonu dosiahnuť ako prvým hranicu 100 bodov v tejto sezóne a prerušili ich sériu štyroch víťazstiev. Hosťom veľmi pomohli dva góly v oslabení v rozpätí 62 sekúnd prvej tretiny, ktoré strelil Anthony Cirelli a Michail Sergačov. V druhej tretine pridal Cedric Paquete tretí gól hostí, ale domáci odpovedali dvoma zásahmi a zápas ešte zdramatizovali.V čase 46:37 min top kanonier súťaže David Pastrňák v presilovke strelil kontaktný gól na 3:4, bol už jeho štyridsiaty ôsmy v sezóne. Lenže definitívu stanovil 62 sekúnd pred koncom tretej tretiny po veľkej chybe Matta Grzelcyka Nikita Kučerov - skóroval do opustenej bránky Bruins. V nej predtým stál Tuukka Rask, ktorý dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom."Nedosiahli sme na dva body, ale odohrali sme fyzicky kvalitný zápas a dobre sme odpovedali na vedenie súpera 3:0. Hoci sa dnes nevyvíjalo všetko v náš prospech, z tohto duelu si berieme niekoľko pozitívnych vecí," uviedol obranca Bostonu Charlie McAvoy, autor gólu aj asistencie."Doplatili sme na laxný prístup našich najlepších hráčov v presilovke. Tento faktor sa vkradol do našej hry a musíme preto popracovať na hre v početnej výhode. Keď pustíte takého súpera, akým je Tampa, do trojgólového vedenia, potom je to už príliš strmý kopec na výstup," zhodnotil Bruce Cassidy z lavičky Bostonu.Okrem Pánika, Cháru a Černáka sa ďalší Slováci v sobotu k slovu nedostali. Montreal bez zraneného lídra produktivity Tomáša Tatara prehral s Floridou na jej ľade 1:4 a play-off sa mu čoraz viac vzďaľuje. Obranca Andrej Sekera bol iba medzi zdravými náhradníkmi v domácom súboji proti Nashville, ktorý jeho Dallas prehral 0:1. Ďalší obranca Christián Jaroš už nefiguruje v prvom tíme Ottawy, vedenie Senators ho poslalo na farmu do Belleville v AHL. Ottawa aj bez Jaroša zvíťazila na ľade San Jose 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil bývalý hráč San Hose Chris Tierney.