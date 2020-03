Vedenie NHL uvažuje nad uzatvorením šatní pred novinármi z obáv pred koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - Z prostredia NHL v sobotu prenikli správy, že vedenie najznámejšej hokejovej profiligy uzatvorí šatne pred novinármi a ich pozápasovými rozhovormi z obáv pred koronavírusom. Komisár NHL Gary Bettman to celkom nepotvrdil. Podľa jeho slov NHL zvažuje každú predstaviteľnú alternatívu a nebol by prekvapený, ak by v krátkom čase k tomu došlo."Šatňa je veľmi intímne prostredie a niektorí hráči počas rozhovorov nebývajú ani úplne oblečení. Toto všetko musíme dôkladne zvážiť a prijať opatrenia. Možno by bolo potom najlepšie pre hráčov aj novinárov, aby sa rozhovory odohrávali na pódiu a nie v šatni," skonštatoval Bettman. Zároveň upozornil aj na možnosť, že niektoré zápasy dlhodobej časti NHL by sa mohli odohrať bez účasti divákov."Nechcem vytvárať špekulácie alebo hystériu. Zatiaľ nad tým len uvažujeme. Zrejme existuje celý rad následkov, na ktoré sa možno budeme musieť zamerať. Chcem však divákov aj zástupcov médií ubezpečiť, že z dlhodobého hľadiska nejdeme meniť našu mediálnu politiku. Je to len priama reakcia na koronavírus," uviedol Bettman pred sobotňajšom súbojom Florida - Montreal, cituje ho oficiálny portál NHL.Bettman zdôraznil, že prvoradé musia byť bezpečnosť a ochrana zdravia hráčov ako aj všetkých účastníkov hokejových zápasov vrátane médií. "Súčasnú situáciu s koronavírusom konzultujeme s Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA a verejného zdravia v Kanade. Zostávame tiež v spojení s našimi klubmi a Asociáciou hráčov NHLPA. Žiadame maximálne profesionálny prístup od každého. Všetci sa musíme zhlboka nadýchnuť, aby sme mohli čeliť tejto situácii," dodal Bettman.