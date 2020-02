Pánik asistoval pri triumfe Washingtonu, Tatar si pripísal dva body a Černák rozdával „hity“ (video)

Prepálil všetko, čo mu stálo v ceste

Jaroš si sadol na trestnú lavicu

Výsledkové sumáre NHL



utorok:























































SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - V bohatom 13-zápasovom programe NHL sa v utorok predstavilo šesť slovenských hokejistov. Dvaja sa tešili so svojimi tímami z víťazstiev a dvaja si vylepšili štatistiky v kanadskom bodovaní. Richard Pánik prispel asistenciou k triumfu Washingtonu nad Winnipegom 4:3 po nájazdoch.Druhým bodujúcim Slovákom bol Tomáš Tatar. Jeho asistencia však nepomohla Montrealu, ktorý prehral s Vancouverom 3:4 po predĺžení.Washington nastúpil po prvý raz s Iľjom Kovaľčukom v zostave a skúsený ruský útočník vytlačil Pánika z tretieho útoku do štvrtého. Slovenský krídelník odohral vyše 9 minút s bilanciou 1 asistencia, 2 strely na bránku, 2 "hity", 1 plusový bod.Pánik má po utorku na konte 16 kanadských bodov (7+9) a potvrdzuje pozíciu druhého najproduktívnejšieho Slováka v tejto sezóne NHL. Washington si poradil s Winnipegom aj zásluhou kapitána Alexandra Ovečkina. Ruský "snajper" najprv strelil 43. gól sezóny a v nájazdoch rozhodol o víťazstve svojho tímu.Najlepším Slovákom v NHL je suverénne Tomáš Tatar. Krídelník Montrealu si zapísal 35. asistenciu v sezóne a celkovo 56. bod a už len dva body mu chýbajú k vyrovnaniu absolútneho kariérneho maxima 58 bodov z minulého súťažného ročníka.Keď Tatar v 8. min prihral Sheovi Weberovi a ten prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, Montreal viedol nad Vancouverom 2:0. Canadiens neskôr viedli aj 3:2, ale napokon sa v predĺžení tešili Canucks po góle Tylera Toffoliho.Andrej Sekera nechýbal pri triumfe Dallasu na ľade Caroliny 4:1. Skúsený slovenský obranca si počas 19:19 min pripísal jednu zablokovanú strelu. Ďalší traja slovenskí hokejisti z defenzívnych radov so svojimi mužstvami neuspeli. Líder NHL Boston prehral doma s Calgary 2:5 a čoskoro 43-ročný kapitán Bruins Zdeno Chára sa počas 18 minút na ľade prezentoval jednou strelou a jedným mínusovým bodom.Prehrala aj Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave. Druhý najlepší tím Východnej konferencie aj celej súťaže doma nestačil na Toronto 3:4. Černák odohral 23:01 min s bilanciou 1 strela na bránku, 3 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod. V zostave hostí chýbal Martin Marinčin, bol iba medzi náhradníkmi.Neuspela ani Ottawa s Christiánom Jarošom, Senators podľahli tímu Nashville Predators na jeho ľade 2:3. Jaroš odohral 7:08 min, dve strely súperových hráčov zablokoval a raz bol aj na trestnej lavici za nedovolenú hru vysokou hokejkou. Práve pri jeho vylúčení v druhej tretine Viktor Arvidsson rozhodol o víťazstve Nashvillu 3:2.* Zdeno Chára (Boston) odohral 18:00 min, 1 strela na bránku, 1 mínusový bod* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:07 min, 1 asistencia, 2 plusové body* Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:19 min, 1 zablokovaná strela* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 23:01 min, 1 strela na bránku, 3 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod* Martin Marinčin (Toronto) bol medzi náhradníkmi* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 7:08 min, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty* Richard Pánik (Washington) odohral 9:02 min, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 2 "hity", 1 plusový bod