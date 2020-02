Neapol a Barcelona sa v prvom osemfinále Ligy majstrov rozišli pod Vezuvom zmierlivo

Liga majstrov 2019/2020

osemfinále - prvý zápas





SSC Neapol (Tal.) - FC Barcelona (Šp.) 1:1 (1:0)

Góly: 30. Mertens - 57. Griezmann, ČK: 89. A. Vidal (FC Barcelona) po druhej ŽK

25.2.2020 - V utorkovom súboji osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 taliansky SSC Neapol remizoval so španielskym FC Barcelona 1:1. Odveta tohto stretnutia je na programe 18. marca v Barcelone.V Neapole sa na radosť domácich priaznivcov dostali do vedenia hráči SSC gólom Driesa Mertensa v 30. minúte, taliansky tím si však najtesnejší náskok neudržal.V druhom polčase Katalánci zlepšili svoju hru a výsledkom bol vyrovnávajúci gól francúzskeho útočníka Antoina Griezmanna v 57. minúte. Do konca stretnutia už gól nepadol, hostia však dohrávali zápase bez vylúčeného Artura Vidala, ktorý dostal dve žlté karty.Pred odvetou sú šance oboch tímov na postup vyrovnané, no FC Barcelona v druhom súboji nebude mať k dispozícii Sergia Busquetsa (dištanc za žlté karty) ani Artura Vidala.Pre problémy s členkom duel nedohral stopér hosťujúci Gerard Piqué a jeho štart vo víkendovom ligovom El Clásicu na pôde Realu Madrid je otázny.