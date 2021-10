Pánik nezačne sezónu v NHL, ale v Bridgeporte by mal byť jedným zo štyroch kľúčových hráčov

Bridgeport posilnia aj ďalší hráči

Presun z jedného tímu do druhého

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik napokon nezačne zámorskú sezónu v prvom tíme New York Islanders. Skúsený 30-ročný krídeník s deviatimi sezónami v NHL začne najbližší súťažný ročník vo farmárskom mužstve v Bridgeporte v nižšej súťaži AHL Spoločne s Pánikom sa do tímu Bridgeport Islanders (predtým Bridgeport Sound Tigers) presunuli aj obrancovia Samuel Bolduc a Robin Salo ako aj útočník Anatolij Golyšev."Všetci štyria by mali byť kľúčoví hráči v B-tíme Islanders," napísal web eyesonisles.com.Islanders len pred pár dňami umiestnili Pánika na listinu voľných hráčov, ale v lehote 24 hodín po ňom nesiahol žiadny tím NHL. Nasledoval preto presun do AHL.Pánik začal minulú sezónu NHL v tíme Washingtonu , ale po 36 zápasoch s 9 bodmi na konte ho Capitals vymenili do Detroitu . Tam pridal ďalších 12 zápasov so 4 bodmi a strata pôdy pod nohami.Nasledovala júlová výmena do NY Islanders a neúspešný predsezónny kemp. Pánik v minulosti hrával aj v Tampe Bay, Toronte, Chicagu a Arizone. Celkovo v NHL odohral 517 zápasov so ziskom 194 bodov."Pánik nehral v AHL od sezóny 2013/2014, keď v troch ročníkoch v 128 zápasoch nazbieral 93 bodov. Tieto čísla sú roky staré, ale je jasné, že tento hráč môže byť veľký prínos pre mužstvo v tejto súťaži," zamysleli sa na webe eyesonisles.com.