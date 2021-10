Kto usporiada futbalové Euro v roku 2028? UEFA naštartovala proces výberu organizátora

UEFA je sama v neistote

Tri krajiny garanciu nezískajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) určila marec 2022 ako uzávierku pre prezentáciu záujemcov o organizáciu majstrovstiev Európy v roku 2028.UEFA aktuálne ráta s účasťou 24 národných tímov, v zákulisí sa však hovorí o možnom zvýšení počtu účastníkov až na 32. UEFA pritom združuje 55 národných zväzov."Kým nepadne definitíva, dátum konania podujatia, počet účastníkov či počet zápasov sú len informatívne," uviedla UEFA. Ak by model zostal nezmenený, o zlato z Eura by bojovalo 24 výberov a uskutočnilo by sa spolu 51 duelov.UEFA začala s proces výberu hostiteľa ME 2028 napriek tomu, že sama je v neistote, keďže Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zvažuje konanie majstrovstiev sveta každé dva roky.A to by poriadne ovplyvnilo aj konanie Eura. UEFA by chcela poznať organizátora ME 2028 najneskôr v septembri 2023.Bez nutnosti výstavby nových štadiónov by ME mohli hostiť napríklad Rusko alebo Turecko. Najbližší kontinentálny šampionát sa v roku 2024 uskutoční v Nemecku.Ak sa Španieli nebudú uchádzať o MS 2030, mohli by zabojovať o organizáciu ME 2028 samostatne alebo v spolupráci s Portugalčanmi.UEFA tiež informovala, že v prípade konania ME v dvoch krajinách obaja organizátori získajú právo štartu na záverečnom turnaji, ak však budú Euro hostiť tri krajiny, garanciu miestenky nezískajú.V rokoch 1996 - 2012 na záverečnom turnaji štartovalo po 16 reprezentácií, od ME 2016 je to turnaj pre 24 družstiev.