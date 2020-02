Pánik si v NHL pripísal bod za asistenciu, súboj Slovákov dopadol lepšie pre Sekeru (video)

Štvrtá prehra v sérii

Dallas vie otáčať zápasy

Boston tentoraz nezlyhal

Sedem bodyčekov Černáka



NHL 2019/2020



sobota



Montreal - Dallas 3:4 po predĺžení (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 14:32 min, 3 strely na bránku, 1 mínusový bod - Andrej Sekera (Dallas) odohral 16:25 min, 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod







Boston - Detroit 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Zdeno Chára (Boston) odohral 21:26 min, 2 strely na bránku, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 2 plusové body







Tampa Bay - Philadelphia 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 20:10 min, 7 "hitov", 2 zablokované strely, 10 trestných minút, 3 plusové body







Arizona - Washington 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Richard Pánik (Washington) odohral 11:28 min, 1 asistencisa, 1 strela na bránku, 1 plusový bod







Ottawa - Toronto 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Martin Marinčin (Toronto) bol medzi náhradníkmi







St. Louis - Nashville 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

Florida - Edmonton 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Minnesota - San Jose 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Colorado - Los Angeles 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Chicago - Calgary 4:8 (2:2, 1:4, 1:2)

Vegas - New York Islanders 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Piati slovenskí hokejisti zasiahli do sobotňajších zápasov NHL. Bodoval iba Richard Pánik, ale jeho Washington prehral na ľade Arizony 1:3. Slovenský útočník asistoval pri jedinom góle svojho tímu z hokejky Carla Hagelina, bola to Pánikova siedma asistencia štrnásty bod v sezóneTraja Slováci sa v sobotu tešili z víťazstiev. V slovenskom súboji Dallas vyhral na ľade Montrealu 4:3 po predĺžení a Andrej Sekera triumfoval nad Tomášom Tatarom. A to Montreal viedol v 29. min 3:0 a zdalo sa, že preruší sériu prehier.Lenže do konca druhej tretiny hostia znížili na 2:3 a v 50. min Blake Comeau vyrovnal. V predĺžení rozhodol o triumfe Dallasu prebudený strelec Tyler Seguin. Po 17-zápasovej gólovej odmlke strelil tretí gól v druhom zápase, z toho boli dva víťazné."Keď sa snažíte, odmena sa dostaví. Seguin je výborný hráč aj bez toho, aby strieľal góly. Všímam si už niekoľko týždňov, ako nám pomáha v ofenzíve. Teraz prišli jeho góly, ale aj bez nich to je veľký hráč. Hrá s veľkou vášňou, ide príkladom," povedal tréner Dallasu Rick Bowness o Seguinovi.Montreal prehral štvrtýkrát v sérii a v tabuľke Východnej konferencie mu chýba 9 bodov na druhú pozíciu s voľnou kartou do play-off.Na druhej strane Dallas uspel deviatykrát v sezóne v zápase, v ktorom po dvoch tretinách viedol jeho súper. A to je rekordné číslo v aktuálnom súťažnom ročníku.Obranca Sekera vo víťaznom tíme odohral 16:25 min s bilanciou 2 strely, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod. Na druhej strane Tatar počas vyše 14 a pol minúty na ľade trikrát vystrelil na bránku súpera a skončil s mínuskou."Bolo tam pár odrazov puku, ktoré sa priklonili na stranu súpera, ale nezvesili sme hlavy. Neznepokojovali sme sa, lebo sme verili v náš herný systém. Na začiatku bol súper lepší, ale potom sme odviedli výbornú robotu," uviedol brankár Dallasu Ben Bishop.V súboji posledného tímu tabuľky Detroitu s lídrom NHL Bostonom sa tentoraz prekvapenie nekonalo. Pred šiestimi dňami Bruins prehrali na ľade Red Wings 1:3, ale tentoraz im odplatili prehru výsledkom 4:1."Medvede" vyhrali ôsmy z ostatných deviatich zápasov a ich kanonier David Pastrňák trafil po štyridsiaty druhý raz v sezóne. Jeho gólu na 4:1 predchádzala parádna akcia Brada Marchanda. Ten dovŕšil päťdesiatku asistencií v tomto súťažnom ročníku.Kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 21:26 min s výkazom 2 strely na bránku, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 2 plusové body. "Je pozitívne vidieť, že sme vo svojich výkonoch konzistentní," glosoval tréner Bostonu Bruce Cassidy po svojom dvojstom víťazstve v NHL.Suverénne najlepšiu formu v NHL majú hráči Tampy Bay . Lightning dovŕšili desiatku zápasov s víťazstvom na konci, ked zdolali Philadelphiu Flyers 5:3. Brankár Andrej Vasilevskij vďaka 30 zákrokom bodoval v dvadsiatom prvom zápase za sebou, z nich bolo 19 víťazných."Lepšie je víťaziť ako prehrávať, že? Všetci si pamätáme, čo sa nám stalo v play-off pred rokom. Teraz sa snažíme koncentrovať na každý zápas, aby sme sa neskôr tomu vyhli," uviedol Vasilevskij pre nhl.com.Slovenský obranca v službách Tampy Bay Erik Černák odohral 20:10 min a pripísal si až sedem bodyčekov, najviac spomedzi všetkých hráčov. Na jeho konto pribudli aj dve zablokované strely a tri plusové body ako aj 10-minútový osobný trest za nešportové správanie na konci druhej tretiny."Nechceme vidieť takéto hlúpe tresty, boli by sme radšej, keby bol Erik na ľade. Stojíme však jeden za druhým v šatni a tak to bude aj naďalej," vyhlásil kapitán Tampy Bay Steven Stamkos pre portál tampabay.com.