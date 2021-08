Paňková získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku zlato aj v kanoe, brala však aj bronz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská juniorská reprezentantka Zuzana Paňková úplne ovládla víkendové dianie na majstrovstvách Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v slovinskom Solkane. Po sobotňajšom zisku zlatej medaily medzi kajakárkami pridala kov s najcennejším odleskom aj v nedeľu v súťaži kanoistiek. Medzitým získala aj bronz v extrémnom slalome.Sedemnásťročná Paňková vyhrala finále C1 vďaka bezchybnej a rýchlej jazde s náskokom 4,21 s pred Taliankou Elenou Micozziovou a 6,10 s pred Ruskou Marinou Novyšovou. Ďalšia slovenská reprezentantka Ivana Chlebová po zisku striebornej medaily zo soboty v K1 sa tentoraz v C1 musela uspokojiť s piatym miestom. Na trati raz "ťukla", ale ani čistá jazda by jej nestačila na zisk cenného kovu.Svoje finálové jazdy v C1 už majú za sebou aj muži a ženy do 23 rokov. Slovák Marko Mirgorodský skončil piaty, za bronzom zaostal o 55 stotín sekundy. Z titulu sa teší Čech Václav Chaloupka. Jeho krajanka Tereza Fišerová ovládla súťaž žien do 23 rokov, Slovenka Soňa Stanovská dopádlovala vo finále na siedmej priečke.