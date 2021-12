Pápež František adresoval mladým posolstvo, nemajú sa báť snívať a nechať zlákať sirénami konzumu

Pápež

Povzbudil žiakov

Príbehy dvoch migrantov

Pápež

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2021 (Webnoviny.sk) -František zakončil návštevu Grécka pondelňajším posolstvom smerom k mladšej generácii. Tej poradil, aby nasledovali svoje sny a nenechali sa zlákať konzumnými „sirénami“ súčasnosti sľubujúcimi ľahko dostupné potešenia.V pondelok, na záver päťdňovej cesty po Cypre a Grécku, sa pontifik v Aténach stretol so žiakmi katolíckej školy. Povzbudil ich, aby zostali pevní vo svojej viere, a to aj napriek pochybnostiam, a odolali pokušeniu dosahovať materialistické ciele.Citoval pritom Homérov epos Odysea a pripomenul pokúšajúce sirény, ktoré vábili námorníkov svojím neodolateľným spevom a krásou. Priviedli ich pritom do záhuby, keď ich lode narazili na skaly.„Dnešné sirény vás chcú očariť zvodnými a nástojčivými správami, ktoré sa zameriavajú na ľahké zisky, falošné potreby konzumu, kult fyzického zdravia, zábavu za každú cenu. Všetko je to ako ohňostroj - na chvíľu vzplanie, ale potom sa vo vzduchu zmení na dym,“ povedal František, ktorý 17. decembra oslávi 85. narodeniny.si na stretnutí so študentmi vypočul príbehy dvoch migrantov, ktorí po nebezpečnej plavbe loďou z Turecka napokon šťastne dorazili do Grécka.Osudy migrantov František označil za „skutočnú novodobú Odyseu“ a zdôraznil, že zmysel života človek nenájde „čakaním na pláži“, ale vtedy, ak sa vydá na „otvorené more“. „Nenechajte sa preto paralyzovať strachom. Snívajte vo veľkom! A snívajte spolu!“ dodal Svätý Otec.