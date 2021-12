Remišová: Stalinský model prokuratúry dlho vyhovoval pochybným štruktúram a politikom

Konflikt Žilinka - Mazák

Nadužívanie paragrafu 363

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Stalinský model prokuratúry dlho vyhovoval pochybným štruktúram a politikom, čo sa ukázalo aj pri rozsiahlom vyšetrovaní trestných činov najmä z čias vlád Smeru-SD. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka strany Za ľudí a vicepriemiérka Veronika Remišová s tým, že podporuje reformu Generálnej prokuratúry SR (GP SR).Koaličné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) zdôrazňujú najmä nutnosť zmeny paragrafu 363 Trestného poriadku . „Generálna prokuratúra nebola v priebehu posledných 30 rokov žiadnym výrazným a odvážnym spôsobom reformovaná do podoby, v akej má prokuratúra fungovať v demokratickom štáte,“ konštatovala Remišová.Podľa vicepremiérky by generálny prokurátor nemal mať právomoci, ktoré mu umožňujú obísť celú sústavu súdov, „ako sme to videli pri opakovaných rozhodnutiach generálneho prokurátora Žilinku“.Remišová si tiež myslí, že prokuratúra nebola otvorená vždy len tým najlepším po odbornej aj morálnej stránke. Generálny prokurátor Maroš Žilinka a predseda súdnej rady Ján Mazák sa dostali do konfliktu v súvislosti s tým, či je GP SR súčasťou výkonnej moci.Remišová k tejto téme povedala, že o postavení prokuratúry, či už na spôsob štátneho zastupiteľstva alebo na spôsob modelov z iných demokratických krajín, sa ešte ani len nezačala debata napriek tomu, že práve to sa aj od nového generálneho prokurátora očakávalo.„Namiesto toho vidíme nadužívanie jedného paragrafu, disciplinárne stíhania špeciálnych prokurátorov, stíhanie protikorupčných vyšetrovateľov a zvláštne kroky v súvislosti s ľuďmi, ktorým hrozí trestné stíhanie za závažnú korupciu,“ uzavrela.Hnutie OĽaNO pre agentúru SITA uviedlo, že podporujú úpravu paragrafu 363, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.„Je všeobecne známe, že súčasné nadužívanie paragrafu 363 v mimoriadne citlivých kauzách rozhodne nezvyšuje dôveryhodnosť GP SR v očiach laickej i odbornej verejnosti,“ napísal Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. Zmenu tejto kompetencie podporujú tak, aby bola primeraná a vylúčila sa možnosť jej zneužívania a nemohla negovať rozhodnutia súdov.Hovorca SaS Ondrej Šprlák informoval, že strana k zmene paragrafu 363 zaujala jasnú pozíciu, keď poslanec Národnej rady SR a tímlíder strany Alojz Baránik predložil do parlamentu novelu Trestného poriadku, ktorá sa týka aj spomínaného paragrafu 363. Tá obmedzuje využívanie tohto paragrafu generálnym prokurátorom.