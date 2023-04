Pápež František dal ženám hlasovacie právo na synode biskupov, podľa kardinála je to zmena ale nie revolúcia 

Významný posun

Otázka zastúpenia žien

27.4.2023 (SITA.sk) - Pápež po prvý raz umožní ženám hlasovať na vplyvnom celosvetovom stretnutí biskupov v októbri. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že nové, v stredu oznámené pravidlá dajú piatim rehoľným sestrám hlasovacie právo na synode, ktorá je pápežovým poradným orgánom.V minulosti sa pritom ženy mohli na stretnutí zúčastniť len ako pozorovateľky.I keď muži budú na tomto vplyvnom zhromaždení stále hlasovať vo väčšine, sú reformy považované za významný posun pre rímskokatolícku cirkev, v ktorej po stáročia dominujú muži. Pápež František tiež v rozpore s tradíciou oznámil, že hlasovacie právo dostane aj 70 vybraných neklerikálnych členov náboženskej komunity, čím sa synoda odkloní od toho, aby bola výlučne stretnutím cirkevnej hierarchie.Pápež, ktorý sa zasadzoval za reformu, podľa vlastných slov dúfa, že polovicu z nich budú tvoriť ženy, a dôraz kládol aj na zapojenie mladých ľudí.„Je to dôležitá zmena, nie je to revolúcia,“ povedal v súvislosti so zmenou hlavný organizátor synody, kardinál Jean-Claude Hollerich.Vatikánsky korešpondent katolíckeho týždenníka The Tablet Christopher Lamb pre reláciu Newshour BBC World Service povedal, že tieto zmeny sú „veľmi významné“ a sú pokusom pápeža urobiť rozhodnutia o budúcnosti cirkvi inkluzívnejšími.Reformy týkajúce sa žien podľa neho odrážajú „bezprecedentný“ dialóg o otázke zastúpenia žien, ktorý sa dial už nejaký čas. Zároveň však predpovedal, že pápež bude v súvislosti s týmto najnovším rozhodnutím čeliť „značnému odporu“ od niektorých častí cirkvi.