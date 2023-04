Ekonomická nálada na Slovensku vzrástla na desaťmesačné maximum

Kladné hodnotenia prevýšili negatívne

27.4.2023 (SITA.sk) - Ekonomická nálada na Slovensku bola v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu výrazne optimistickejšia. Pri medzimesačnom raste o osem bodov dosiahol sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu úroveň 98,4 bodu, najvyššiu za posledných desať mesiacov, teda od júna 2022.Atmosféra sa podľa Štatistického úradu SR zlepšila u podnikateľov aj u spotrebiteľov. Medzi podnikateľmi zároveň v apríli kladné hodnotenia prevýšili negatívne, a to nielen v obchode a v službách, ale aj v priemysle a po takmer piatich rokoch dokonca aj v stavebníctve.U spotrebiteľov síce naďalej prevažovali negatívne hodnotenia, ale aj tu nastalo výrazné zlepšenie nálady. Hodnota indikátora v apríli naďalej zaostávala za rovnakým obdobím minulého roku o 4,7 bodu a za dlhodobým priemerom zaostávala o 3,6 bodu.Indikátor dôvery v priemysle v apríli rástol najrýchlejšie za posledné dva roky, a to o desať bodov na 3,7 bodu. Po desiatich mesiacoch tak pozitívne hodnotenia respondentov prevýšili tie negatívne.Priaznivý vývoj indikátora ovplyvnili optimistickejšie hodnotenia všetkých troch ukazovateľov. Zvýšenie objednávok bolo zaznamenané hlavne v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií, najväčší pokles stavu zásob uviedli podnikatelia v chemickom priemysle.Najväčšími optimistami v očakávanej priemyselnej produkcii boli respondenti vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení. Indikátor dôvery v službách v apríli medzimesačne vzrástol o päť bodov na štyri body. Nárast bol v očakávanom dopyte a v podnikateľskej situácii.Zvýšený dopyt predpokladajú najmä v umení, zábave a rekreácii a v informáciách a komunikácii. V podnikateľskej situácii za posledné tri mesiace zaznamenali zlepšenie ubytovacie a stravovacie služby.Dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku v apríli opäť vzrástla, jej hodnota dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 19 mesiacov.Indikátor spotrebiteľskej dôvery dosiahol mínus 21,2 bodu, medzimesačne sa zvýšil o 8,9 bodu, čo bol najrýchlejší rast od apríla 2021. Nálada spotrebiteľov bola oproti predchádzajúcemu mesiacu optimistickejšia pri všetkých štyroch zložkách indikátora.Najviac vzrástla dôvera respondentov v priaznivejší vývoj nezamestnanosti a očakávanej celkovej hospodárskej situácie. Pozitívnejšie vnímali aj vývoj financií ich domácností, a to ako vývoj celkovej finančnej situácie, tak aj tvorbu úspor.Indikátor dôvery v obchode v apríli stúpol oproti marcu o 5,4 bodu na 12,7 bodu. Respondenti pozitívne hodnotili trend podnikateľských aktivít a očakávajú nárast splnenia požiadaviek na dodávateľov, v oboch prípadoch najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.Indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 11,5 bodu na tri body, kladnú hodnotu tak dosiahol prvýkrát po takmer piatich rokoch. Podnikatelia priaznivejšie hodnotili najmä celkovú úroveň objednávok a očakávanú zamestnanosť. Tá sa zvýšila najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske stavby.