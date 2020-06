Pápež František odsúdil smrť Gorgea Floyda a rasizmus, násilím v uliciach sa však nič nedosiahne

Násilie je sebadeštruktívne

Protestujúci žiadajú obvinenia všetkých štyroch

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František označil smrť Georgea Floyda v rukách amerických policajtov za "tragickú" a vyjadril sa, že sa modlí za neho aj "všetkých ostatných, ktorí prišli o život v dôsledku hriechu rasizmu". Pápež sa k zabitiu Floyda podľa CNN vyjadril v stredu po ôsmej noci protestov v Spojených štátoch."Priatelia, nemôžeme tolerovať alebo zatvárať oči pred rasizmom a akoukoľvek formou exklúzie a zároveň tvrdiť, že obhajujeme posvätnosť každého ľudského života," skonštatoval, no zároveň upozornil, že násilie v uliciach je "sebadeštruktívne a sebaporážajúce". "Násilím sa nič nedosiahne a tak veľa sa stratí," uviedol.V uplynulých dňoch na podporu Američanov protestujúcich proti zabitiu Floyda pokľaklo viacero talianskych futbalových tímov. Pochody proti policajnej brutalite na podporu protestujúcich sa konali vo viacerých európskych krajinách.Spojené štáty zmietajú násilné protesty, ktoré vypukli po tom, ako sa na verejnosť dostalo video Georgea Floyda, ktorému policajt počas zatýkania kolenom kľakol na krk. Derek Chauvin, ktorého spolu s ďalšími troma policajtmi medzičasom prepustili, spútaného Floyda pridŕžal na zemi tak, že mu kolenom kľačal na krku, čo údajne trvalo takmer deväť minút, a nepovolil ani, keď muž opakovane prosil, že nemôže dýchať. Koleno uvoľnil až zhruba dve minúty po tom, čo sa ďalším policajtom nepodarilo nahmatať pulz zadržaného, keď prestal reagovať. Floyda následne previezli do nemocnice a zhruba o hodinu ho vyhlásili za mŕtveho. Neskôr sa pritom na verejnosť dostalo aj ďalšie video, ktoré ukazuje, že na Floydovi pri jeho zatýkaní kľačali aj ďalší policajti.Štyridsaťštyriročného Chauvina následne v piatok zatkli a v súvislosti so smrťou 46-ročného Floyda obvinili z vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Protestujúci však žiadajú obvinenia pre všetkých štyroch zúčastnených policajtov a tiež prísnejšie obvinenie Chauvina.