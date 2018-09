Pápež František plánuje v roku 2019 navštíviť Japonsko

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 12. septembra (TASR) - Pápež František hodlá v roku 2019 navštíviť Japonsko.povedal v stredu František počas stretnutia s členmi japonskej dobročinnej organizácie vo Vatikáne, informuje agentúra DPA.Čelný predstaviteľ 1,3 miliardy katolíkov na svete je známy svojou náklonnosťou ku krajine vychádzajúceho slnka; ako mladý jezuitský kňaz vo svojej rodnej Argentíne požiadal cirkevnú vrchnosť, aby ho do Japonska vyslali ak misionára, avšak jeho žiadosť bola zamietnutá, pretože mal problémy s pľúcami.Ján Pavol II. je dosiaľ jediným pápežom, ktorý navštívil Japonsko, a to v roku 1981.František na dnešnej audiencii s delegátmi japonskej dobročinnej organizácie Tenšo Kenoho Šisecu Kenšokai pripomenul, že v roku 1585 štvorica mladých japonských mužov sprevádzaná jezuitskými misionármi uskutočnila cestu do Európy so zámerom stretnúť sa s vtedajším pápežom Gregorom XIII.František označil túto udalosť za historické stretnutie dvoch veľkých kultúr a duchovných tradícií.vyhlásil František na audiencii, pričom vyzdvihol prácu tohto združenia pri starostlivosti o mladých a siroty.zakončil pápež.