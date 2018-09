V Dusle Šaľa spustili novú výrobňu čpavku

Slávnostné otvorenie najmodernejšej výrobnej jednotky Čpavok 4 (na snímke) v spoločnosti Duslo a.s. v stredu 12. septembra 2018 v Šali. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Šaľa 12. septembra (TASR) – Duslo Šaľa, a.s., v stredu oficiálne otvorilo novú prevádzku na výrobu čpavku. Investícia do výrobne s názvom Čpavok 4 dosiahla sumu 310 miliónov eur. Ešte v roku 2014 vláda schválila pre túto investíciu stimul v podobe daňovej úľavy do výšky maximálne 58 miliónov eur počas desiatich rokov.Podľa premiéra Petra Pellegriniho aj tento krok presvedčil majiteľa Dusla Šaľa, ktorým je koncern Agrofert, aby investíciu zrealizoval práve na Slovensku.pripomenul Pellegrini.Podľa jeho slov by to výrazne ohrozilo zamestnanosť v celom regióne.skonštatoval.Jeho slová potvrdil aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dusla Šaľa Petr Bláha.skonštatoval Bláha.Ako pripomenul, výroba čpavku tvorí podstatnú časť produkcie Dusla. Od roku 1964 dodnes sa ho tu vyrobilo viac ako 20 miliónov ton. Pôvodné prevádzky Čpavok 1 a 2 boli už dávnejšie zastarané a v súčasnosti sú odstavené. Výrobňa Čpavok 3 vyrába 1300 ton tejto chemikálie denne, no už v roku 2011 vznikla potreba výrobu zmodernizovať a rozšíriť.dodal Bláha.